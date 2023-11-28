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  • EEkonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: İlk açıklama

EEkonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: İlk açıklama

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmaların rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirlerin görüşüldüğü bildirildi.

28 Kasım 2023 | 14:18
Son Güncellenme: 28 Kasım 2023 | 16:01
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EEkonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: İlk açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EKK toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma hedeflerini ortaya koyan, 2053 yılı perspektifiyle hazırlanan ve uzun vadeli kalkınma stratejisine yön verecek 12. Kalkınma Planı'nın kasımda yayımlandığı hatırlatıldı.

Plan kapsamında, Türkiye'nin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkanlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı büyüme modelinin hedeflendiği açıklamada belirtildi.

Açıklamada, bu hedefler doğrultusunda toplanan EKK'nin gündemindeki konulara ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"12. Kalkınma Planı hedeflerine ulaşmak amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlere yönelik izleme ve değerlendirme süreci ele alınmıştır. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanacak olan üç aylık izleme raporları EKK’da düzenli olarak değerlendirilecektir.

Son dönem ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirler görüşülmüştür. Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sistemimiz genelinde ihracat finansmanı imkanlarının artırılması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Mesleki eğitim ve iş gücü piyasasına ilişkin ilgili diğer paydaşların da yer aldığı daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması yönünde görüş birliği oluşmuştur."

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