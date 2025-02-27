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Ekonomik güven endeksinde gerileme

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalışla 99,2 değerini aldı.

27 Şubat 2025 | 10:38
Ekonomik güven endeksinde gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

  • Buna göre, endeks ocakta 99,7 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu.
  • Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1'e ulaştı.
  • Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 102,8'e çıktı.
  • Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.
  • Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 116,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 89,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat96,099,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3 
Nisan94,295,8102,699,2 
Mayıs93,098,0104,198,3 
Haziran98,794,8101,595,8 
Temmuz101,794,399,694,4 
Ağustos102,694,994,493,1 
Eylül104,395,095,695,0 
Ekim103,397,996,898,1 
Kasım101,597,695,497,2 
Aralık99,798,496,598,9​​​​​​​

 

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