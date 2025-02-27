Ekonomik güven endeksinde gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
- Buna göre, endeks ocakta 99,7 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu.
- Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1'e ulaştı.
- Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 102,8'e çıktı.
- Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 116,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 89,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar/yıllar
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Ocak
|96,7
|102,3
|99,7
|99,6
|99,7
|Şubat
|96,0
|99,5
|99,3
|99,2
|99,2
|Mart
|99,5
|96,5
|99,1
|100,3
|Nisan
|94,2
|95,8
|102,6
|99,2
|Mayıs
|93,0
|98,0
|104,1
|98,3
|Haziran
|98,7
|94,8
|101,5
|95,8
|Temmuz
|101,7
|94,3
|99,6
|94,4
|Ağustos
|102,6
|94,9
|94,4
|93,1
|Eylül
|104,3
|95,0
|95,6
|95,0
|Ekim
|103,3
|97,9
|96,8
|98,1
|Kasım
|101,5
|97,6
|95,4
|97,2
|Aralık
|99,7
|98,4
|96,5
|98,9
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