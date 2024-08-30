Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyonunu 3 Eylül Salı günü açıklayacak. AA Finans'ın ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon tahmini

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Temmuzda yüzde 3,2 artmıştı

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: