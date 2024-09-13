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Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK toplantısı ardından eylül ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne?

13 Eylül 2024 | 16:30
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Piyasalar, TCMB'nin eylül ayı faiz kararına odaklandı. Faiz kararı ise 19 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Peki beklentiler ne yönde? AA Finans'ın  Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

YIL SONU BEKLENTİLERİ 

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

AĞUSTOSTA SABİT KALMIŞTI 

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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