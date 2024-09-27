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Ekonomiye güven 5 ay sonra yükselişe geçti

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2 artarak 95 oldu.

27 Eylül 2024 | 10:24
Son Güncellenme: 27 Eylül 2024 | 12:13
Ekonomiye güven 5 ay sonra yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 93,1 olan endeks, eylülde yüzde 2 artarak 95'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artışla 78,2'ye çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 1,2 yükselişle 99,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artışla 110,6'ya yükselirken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalışla 87,8 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,293,1
Eylül95,595
Ekim96,6 
Kasım95,3 
Aralık96,4
 
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Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
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