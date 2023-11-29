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Ekonomiye güven kasımda geriledi

Ekonomik güvence endeksinde, kasımda aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 95,3 değerini aldı.

29 Kasım 2023 | 11:42
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Ekonomiye güven kasımda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güvenliğin rejimini açıkladı.

Buna göre endeks ekimde 96,5 iken kasımda yüzde 1,3 azalarak 95,3 oldu.

Tüketici güven endeksinde ise aylık bazda yüzde 1,1 artışla 75,5'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,3 azalarak 103,9'a geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 düşüşle 110,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azalarak 111,7, inşaat sektörü güven endeksi ise 2,2 artarak 91 seviyesinde yer aldı.

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