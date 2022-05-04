Twitter, Elon Musk döneminde hem iş insanları hem de hükümet görevlileri için yani ticari ve resmi kullanımlar için ücretli olabilir.

Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşan Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için “cüzi ücretleri” olabileceğini açıkladı. Musk, Twitter’ın “standart kullanıcılar için” her zaman ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı.