Emekli maaşını bankaya taşıyan veya emekli maaşını bankadan alan müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuluyor. Ayrıca, 9 bin TL'ye varan ek promosyon ve ücretsiz para transferi de opsiyonları da var.

Banka maaş tutar aralığı 0-9 bin 999 TL olanlara toplam 15 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL olanlara 19 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL olanlara 21 bin 500 TL ile 20 bin TL ve üzeri olanlara toplam 24 bin TL'lik promosyon ödemesi veriliyor.