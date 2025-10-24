Bankalar, emekli maaşı müşterilerine yönelik farklı tutarlarda promosyon seçenekleri sunuyor. Maaşını belirli bir bankaya taşıyan emeklilere, kurumdan kuruma değişen nakit promosyonlar ile bazı ücretsiz işlem hakları verilebiliyor. Bazı bankalarda promosyon tutarları 31 bin TL’ye kadar çıkarken, kampanyaların kapsamı ve koşulları farklılık gösteriyor. 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bankaların emekli maaşı promosyonlarında tablo nasıl? İşte güncel veriler...
1 ZİRAAT BANKASI
Kurum Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaş ödemelerini bankadan almaya taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödeme seçeneği sunuyor. Banka ayrıca, üç yıllık peşin promosyon ödemesi yaptıklarını da belirtiyor.
2 AKBANK
Banka, üç yıl boyunca emekli maaşlarını bankadan alacağını belirten veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilere 30 bin TL'ye varan nakit opsiyonu sunuyor.
Maaş tutar aralığı 0-9 bin 999 TL olan emeklilere toplam 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL olan müşterilere 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL olanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri olanlara toplam 15 bin TL'lik promosyon ödemesi yapılıyor.
3 TÜRKİYE İŞ BANKASI
Emekli maaşını bankaya taşıyan veya emekli maaşını bankadan alan müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuluyor. Ayrıca, 9 bin TL'ye varan ek promosyon ve ücretsiz para transferi de opsiyonları da var.
Banka maaş tutar aralığı 0-9 bin 999 TL olanlara toplam 15 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL olanlara 19 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL olanlara 21 bin 500 TL ile 20 bin TL ve üzeri olanlara toplam 24 bin TL'lik promosyon ödemesi veriliyor.
4 YAPI KREDİ
Banka, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon opsiyonu sunuluyor.
Emeklilerin bir aylık net geliri 0-9 bin 999 TL ise toplam 15 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL ise 21 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL ise 25 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeriyse 30 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
5 QNB
Banka, emekli maaşını taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını bankadan alacak olanlara toplam 31 bin TL'ye ulaşan promosyon veriyor.
Buna göre aylık net maaş tutarı 0-9 bin 999 TL olan emeklilere toplam 19 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 999 TL olanlara 24 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL olanlara 27 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise toplam 31 bin TL promosyon seçeneği sunuluyor.
6 GARANTİ BBVA
Bankanın emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere toplam 25 bin TL'ye varan promosyon seçeneği var.
Emekli maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin-15 bin TL olanlara 10 bin TL, 15-bin-20 bin TL olanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 15 bin TL promosyon veriliyor.
Ek promosyonlarla bu tutar artabiliyor.
7 ING
ING, maaşını bankaya taşıyan emeklilere özel 28 bin TL'ye varan nakit promosyon opsiyonu sunuyor.
Buna göre, aylık net maaş tutarı 0-9 bin 999 TL olan emeklilere toplam 19 bin 250 TL promosyon, 10 bin-14 bin 999 TL olanlara 23 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL olanlara 25 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise toplam 28 bin TL promosyon veriliyor.
8 VAKIFBANK
Maaşını Vakıfbank'a taşıyan emeklilere 27 bin TL'ye varan ödeme yapılıyor.
Maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 5 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve daha fazla olanlara 12 bin TL peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapılıyor.
Ek promosyonlarla bu rakam daha da artabiliyor.
9 TEB
Banka, emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon seçeneği sunuyor.
Maaş bandı 0-10 bin TL olan emeklilere toplam 14 bin TL, 10 bin-15 bin TL olanlara 17 bin TL, 15 bin-20 bin TL olanlara 19 bin TL, 20 bin TL ve üzeri olanlara toplam 21 bin TL promosyon veriliyor.