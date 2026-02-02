Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2026 emekli maaş farkı ödeme tarihi

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam süreci netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ocak ayında yürürlüğe giren yeni taban fiyat düzenlemesinden kaynaklanan 3.119 TL'lik fark ödemelerinin 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı resmi olarak 20.000 TL'ye yükseltilmiş oldu.