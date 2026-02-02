Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2026 emekli maaş farkı ödeme tarihi

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ocak ayı içerisinde maaşlarını eski rakamlar üzerinden alan emekliler için SGK ödeme takvimini netleştirdi.
Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam süreci netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ocak ayında yürürlüğe giren yeni taban fiyat düzenlemesinden kaynaklanan 3.119 TL'lik fark ödemelerinin 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı resmi olarak 20.000 TL'ye yükseltilmiş oldu.
Şubat ayı itibarıyla normal emekli maaşı ödeme takvimi ise tahsis numarasının son rakamına göre şu şekilde işleyecek:
4A (SSK) Emekli Maaşı Ödeme Günleri
|Tahsis No Son Rakamı
|Ödeme Günü
|9
|Her ayın 17'si
|7
|Her ayın 18'i
|5
|Her ayın 19'u
|3
|Her ayın 20'si
|1
|Her ayın 21'i
|8
|Her ayın 22'si
|6
|Her ayın 23'ü
|4
|Her ayın 24'ü
|2
|Her ayın 25'i
|0
|Her ayın 26'sı