  • Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2026 emekli maaş farkı ödeme tarihi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ocak ayı başında yapılan ancak yasal sürecin tamamlanması beklenen ek artıştan kaynaklanan fark ödemelerinin yapılacağı tarihi resmen duyurdu. Peki Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2026 emekli maaş farkı ödeme tarihi


Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ocak ayı içerisinde maaşlarını eski rakamlar üzerinden alan emekliler için SGK ödeme takvimini netleştirdi.

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam süreci netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ocak ayında yürürlüğe giren yeni taban fiyat düzenlemesinden kaynaklanan 3.119 TL'lik fark ödemelerinin 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı resmi olarak 20.000 TL'ye yükseltilmiş oldu.

 

Şubat ayı itibarıyla normal emekli maaşı ödeme takvimi ise tahsis numarasının son rakamına göre şu şekilde işleyecek:

4A (SSK) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis No Son RakamıÖdeme Günü
9Her ayın 17'si
7Her ayın 18'i
5Her ayın 19'u
3Her ayın 20'si
1Her ayın 21'i
8Her ayın 22'si
6Her ayın 23'ü
4Her ayın 24'ü
2Her ayın 25'i
0Her ayın 26'sı

4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis No Son RakamıÖdeme Günü
9, 7, 5Her ayın 25'i
3, 1Her ayın 26'sı
8, 6, 4Her ayın 27'si
2, 0Her ayın 28'i

 
