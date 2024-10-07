Emeklilik sistemi değişecek mi? AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut emeklilik sisteminin değişmesi gerektiğini savundu.

Kanal 7 yayınında konuşan AK Parti Grup Başkanı Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesiyle ilgili "Bizim daha adil, dengeli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım." dedi.

Emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirten Abdullah Güler, Avrupa'daki emeklilik yaş oranına dikkat çekti.

Güler, şöyle konuştu:

"Şu anda gelişmiş Batı toplumlarına bakın 45 yaşında, 50'li yaşlarda emekli bulamazsınız. Bizim prim miktarını ve yaşı yeniden konuşmamız lazım. Bu sistemin bu haliyle sürdürülebilir olmadığını görüyorum."

AK Parti Grup Başkanı Güler ayrıca 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların alacakları emekli aylıkları arasında fark oluşacağına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi.

Güler, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarının çalışma yürüttüğünü belirtti.