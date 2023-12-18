En güzel yeni yıl hediyesi Philips’ten

Airfryer:
- Yeni yılda daha sağlıklı yemekler pişirmek ister misiniz? Philips’in akıllı Airfryer’ı tam sana göre. %90 daha az yağ ile %100 lezzete ulaşabileceksiniz!
- Mutfakta bir yardımcınız mı olsun istiyorsunuz? NutriU Uygulaması ile rehberlikli pişirme yapabileceğiniz Philips Airfreyer mutfaktaki en büyük yardımcınız…
- Yeni yıla geniş ve kallavi bir sofra eşliğinde girmek ister misiniz? Şimdiye kadar ki en geniş ve yaratıcı Philips Airfryer ile aileniz ve sevdikleriniz için 7 porsiyona kadar lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.
Süpürge:
- Yeni yılda sevdiklerinize daha fazla vakit ayırmak istiyorsanız yardımınıza Philips yetişiyor. Aqua Plus ile tek seferde silip süpürerek zahmetsiz temizliğin keyfine varacak ve zamandan tasarruf edebileceksiniz.
- Yeni yılda evinizin artan temizlik ihtiyacını zahmetsizce karşılayın, tek süpürge ile silin, sıvıları çekin ve süpürün.
Kahve:
- Yeni yılda evinizi mis gibi kahve kokuları sarsın ister misiniz? Philips LatteGo ile birbirinden lezzetli 12 farklı çeşit içeceğin ve sizin için önemli anların tadını yeni yılda da çıkarın.
- Yeni yılda da evinin baristası olmak isteyenlere Philips LatteGo iyi gelecek…
- Siz de yılın tek bir günü dahi kahvesiz yapamam diyenlerden misiniz? Philips LatteGO sayesinde taze çekirdek ve süt kullanarak 12 kahve çeşidi hazırlayarak kahve tutkunuzu doyasıya yaşayabilirsiniz.
- Geleneksel Türk kahvesini hiçbir lezzete değişmem mi diyorsunuz? Yeni Philips Türk Kahvesi Makinesi’nin közde pişirme özelliği sayesinde en lezzetli Türk kahvesini en güzel kıvamda içebileceksiniz.
Ütü:
- Yeni yılda Philips PerfectCare’in daha hızlı ve zahmetsiz ütüleme özelliği sayesinde zamanınız size kalsın!
Buharlı Düzleştirici:
- Yeni yıla şık ve parlak girmek istiyorsanız Philips Buharlı Düzleştirici tam size göre.
- Philips Buharlı Düzleştirici, kırışıklıklardan kurtulmanın en hızlı ve pratik seçeneği… Sadece Buharla ve giy!
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