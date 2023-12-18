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En güzel yeni yıl hediyesi Philips’ten

Philips, yeni yıl hediyesi arayanlara yüksek teknolojisi ve şık tasarımlarıyla harika seçenekler sunuyor. İşte Philips’in her eve yakışacak etkileyici ürünlerinden bazıları.

18 Aralık 2023 | 13:54
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En güzel yeni yıl hediyesi Philips’ten

Airfryer: 

  • Yeni yılda daha sağlıklı yemekler pişirmek ister misiniz? Philips’in akıllı Airfryer’ı tam sana göre. %90 daha az yağ ile %100 lezzete ulaşabileceksiniz!
  • Mutfakta bir yardımcınız mı olsun istiyorsunuz? NutriU Uygulaması ile rehberlikli pişirme yapabileceğiniz Philips Airfreyer mutfaktaki en büyük yardımcınız…  
  • Yeni yıla geniş ve kallavi bir sofra eşliğinde girmek ister misiniz?  Şimdiye kadar ki en geniş ve yaratıcı Philips Airfryer ile aileniz ve sevdikleriniz için 7 porsiyona kadar lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.


Süpürge:

  • Yeni yılda sevdiklerinize daha fazla vakit ayırmak istiyorsanız yardımınıza Philips yetişiyor. Aqua Plus ile tek seferde silip süpürerek zahmetsiz temizliğin keyfine varacak ve zamandan tasarruf edebileceksiniz.
  • Yeni yılda evinizin artan temizlik ihtiyacını zahmetsizce karşılayın, tek süpürge ile silin, sıvıları çekin ve süpürün.

 

Kahve:

  • Yeni yılda evinizi mis gibi kahve kokuları sarsın ister misiniz? Philips LatteGo ile birbirinden lezzetli 12 farklı çeşit içeceğin ve sizin için önemli anların tadını yeni yılda da çıkarın.
  • Yeni yılda da evinin baristası olmak isteyenlere Philips LatteGo iyi gelecek…
  • Siz de yılın tek bir günü dahi kahvesiz yapamam diyenlerden misiniz? Philips LatteGO sayesinde taze çekirdek ve süt kullanarak 12 kahve çeşidi hazırlayarak kahve tutkunuzu doyasıya yaşayabilirsiniz.
  • Geleneksel Türk kahvesini hiçbir lezzete değişmem mi diyorsunuz? Yeni Philips Türk Kahvesi Makinesi’nin közde pişirme özelliği sayesinde en lezzetli Türk kahvesini en güzel kıvamda içebileceksiniz. 
     

Ütü:

  • Yeni yılda Philips PerfectCare’in daha hızlı ve zahmetsiz ütüleme özelliği sayesinde zamanınız size kalsın! 
     

Buharlı Düzleştirici:

  • Yeni yıla şık ve parlak girmek istiyorsanız Philips Buharlı Düzleştirici tam size göre.
  • Philips Buharlı Düzleştirici, kırışıklıklardan kurtulmanın en hızlı ve pratik seçeneği… Sadece Buharla ve giy! 
     

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