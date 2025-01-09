Enerji maliyetleri arttı: Faturaları düşürmek için 18 öneri

Enerji verimliliği ve tasarrufu, konut, sanayi, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanı kapsıyor.

AA muhabirinin 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Enerji Verimliliği Derneği'nin verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada insan nüfusunun hızlı artışıyla enerjiye duyulan ihtiyaç artıyor.

Artan ihtiyaç, kaynakların verimli kullanılmasını gerekli kılarken bu konuda ülkelerin ciddi adımları uygulamaya geçirmesi gerekiyor.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya - Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gerilimlerle enerji arzı konusunda sıkıntılar yaşanırken, küresel anlamda birçok sektör de bu gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Bu dönemde üretim durma noktasına geldi, birçok ülkede enerji krizi yaşandı. Ayrıca bazı ülkelerdeki enerji fiyatlarında tarihi zirveler görüldü. Enerjide dışa bağımlı ülkelerde de benzer şekilde maliyetler yükseldi.

Bu maliyetlerin önemli kısmı tüketiciye yansıtılmadan sübvanse edilirken, bu noktada enerji verimliliği çalışmaları ön plana çıkıyor.

Enerji verimliliği, genel olarak yeni teknolojileri kullanmak, verimlilik için belirlenen prosedürleri uygulamak ve sosyal hayat standartlarını dikkate alarak enerjiyi her alanda daha etkin kullanmak olarak açıklanabilir.

Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında verimlilik bilincinin tüm topluma kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılmasının yanı sıra doğru enerji tüketimi de verimlilik için önem kazanıyor.

Enerjinin en yoğun kullanıldığı alanların başında sanayi ve üretim sektörü geliyor. Çok yakın gelecekte ise dijitalleşme ve yeni teknolojilerin bu alanlardaki tasarrufların kilit noktasını oluşturması bekleniyor.

Hanelerde faturaları azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıralanıyor: