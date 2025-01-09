Enerji maliyetleri arttı: Faturaları düşürmek için 18 öneri

Enerji verimliliği ve tasarrufu, konut, sanayi, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanı kapsıyor.
AA muhabirinin 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Enerji Verimliliği Derneği'nin verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada insan nüfusunun hızlı artışıyla enerjiye duyulan ihtiyaç artıyor.
Artan ihtiyaç, kaynakların verimli kullanılmasını gerekli kılarken bu konuda ülkelerin ciddi adımları uygulamaya geçirmesi gerekiyor.
Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya - Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gerilimlerle enerji arzı konusunda sıkıntılar yaşanırken, küresel anlamda birçok sektör de bu gelişmelerden olumsuz etkilendi.
Bu dönemde üretim durma noktasına geldi, birçok ülkede enerji krizi yaşandı. Ayrıca bazı ülkelerdeki enerji fiyatlarında tarihi zirveler görüldü. Enerjide dışa bağımlı ülkelerde de benzer şekilde maliyetler yükseldi.
Bu maliyetlerin önemli kısmı tüketiciye yansıtılmadan sübvanse edilirken, bu noktada enerji verimliliği çalışmaları ön plana çıkıyor.
Enerji verimliliği, genel olarak yeni teknolojileri kullanmak, verimlilik için belirlenen prosedürleri uygulamak ve sosyal hayat standartlarını dikkate alarak enerjiyi her alanda daha etkin kullanmak olarak açıklanabilir.
Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında verimlilik bilincinin tüm topluma kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.
Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılmasının yanı sıra doğru enerji tüketimi de verimlilik için önem kazanıyor.
Enerjinin en yoğun kullanıldığı alanların başında sanayi ve üretim sektörü geliyor. Çok yakın gelecekte ise dijitalleşme ve yeni teknolojilerin bu alanlardaki tasarrufların kilit noktasını oluşturması bekleniyor.
Hanelerde faturaları azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıralanıyor:
- Binalarda dış cephe yalıtımının yapılmasıyla enerjide yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanabilir.
- Yüksek enerji verimliliğine sahip cihazların mümkün olduğunca ihtiyaç amaçlı kullanılması tüketimi azaltır.
- Aydınlatma sisteminizi LED ampullerle yapmanız akkor ampullere göre daha verimli, doğal ve uzun ömürlü ışık sağlar.
- TV setleri, bilgisayarlar, oyun konsolları, mikrodalga fırınlar gibi cihazlar "bekleme" modunda da enerji tüketirler. Kullanılmayan cihazların fişinin çekilmesi veya kapalı tutulması gerekir.
- Soğutma sisteminizin periyodik bakım ve kontrollerini yaptırınız. Evde bulunmadığınız zamanlarda sistemi kapalı durumda bırakınız.
- Isıtma sisteminizin periyodik bakım ve kontrollerini yaptırınız. Su basınç ayarının uygun basınç değerlerinde olmasına dikkat edin. Isıtma yaptığınız yerleri yüzde 50-55 nemlendirmeniz daha iyi ısıl konfor sağlar.
- Buzdolabı evinizde en çok enerji tüketen cihazlardan biridir. Buzdolaplarının mevsime göre çalışma sıcaklığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Buzluk kısmında -18 santigrat derece (⁰C), dolap kısmında +4 ⁰C ideal çalışma sıcaklıklarıdır. Yaz aylarında 2-5 ⁰C, kış aylarında 5-8 ⁰C ideal çalışma sıcaklıklarıdır.
- Buzdolabınızın radyatör, fırın gibi ısı üreten yerlerden uzakta konumlandırılması gerekir. Buzdolabının kapı contalarının hava kaçırmadığından emin olunmalı, kontrol edilmelidir.
- Yemekleri pişirirken tencereye uygun ocak gözünü kullanınız.
- Çamaşır makinenizi tam dolu ve 40 derece yerine 30 derecede çalıştırmak enerji tüketiminizi önemli derecede azaltır.
- Bulaşık makinesi alırken düşük sıcaklıklı programı olan modelleri tercih ediniz. Tam dolu ve ekonomik programda çalıştırınız.
- Pencereler ve kapılar, evinizde 4'te 1 oranında ısı kaybına neden olmaktadır. Çift cam veya ısıcam olan pencerelerde ısı kaybı yarı yarıya azalmaktadır. Ayrıca pencere ve kapılardaki sızdırmazlık, ısı kaybını azaltır ve yaklaşık yüzde 15 tasarruf sağlarsınız.
- Radyatör arkalarına ısı yalıtım levhalarını yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını önlemiş ve doğal gazda tasarruf sağlamış olursunuz.
- Radyatörlerde termostatik vana kullanarak odaların normal değerlerden daha fazla ısınmasını ve enerji kaybını önlemiş olursunuz ve yüzde 30'a varan tasarruf sağlarsınız.
- Kalorifer tesisatının dağıtım ve toplama borularına yalıtım yapılması doğal gaz tüketiminizi azaltır
- Bazı petekleri kapatmak veya evden ayrılırken kombiyi kapatmak doğru bir yöntem değildir. Bunun yerine kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması daha verimli olur. Ortam sıcaklığı 21 derece olacak şekilde kombinizi ayarlarsanız yakıt tüketiminiz azalır
- Kombinizin sıcak su kullanılan alanlardan (banyo ve mutfak) en fazla 6 metre mesafede olması, sıcak suyun çabuk ulaşmasını sağlar. Mesafe uzadıkça doğal gaz tüketimi artar
- Banyo termostatının sabit sıcaklıkta tutulması, su tasarruflu duş başlıkları kullanılması su ve enerji tasarrufu sağlar.