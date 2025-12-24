Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon beklentilerinde genel bir iyileşme ve aşağı yönlü bir eğilim olduğunu göstermektedir. 24 Aralık 2025 itibarıyla güncellenen bu veriler, özellikle yılın son verisi olan Aralık ayı enflasyonuna dair beklentinin yüzde 1,16 seviyesinden yüzde 1,08'e gerilemesiyle dikkat çekmektedir. Piyasanın profesyonel oyuncuları ve uzmanlarından alınan bu görüşler, ekonomik programın dezenflasyon sürecine dair güvenin bir yansıması olarak yorumlanırken, cari yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye çekilmesi de 2026 yılına daha iyimser bir tabloyla girileceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirilmektedir.