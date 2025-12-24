Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak olan 2025 yılı Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisinin 2026 yılındaki yeni dengelerini belirleyecek en kritik eşik olarak değerlendiriliyor. Bu veri sadece bir istatistik olmanın ötesinde, milyonlarca memur ve emeklinin maaş hesabından kira sözleşmelerindeki artış oranlarına kadar geniş bir yelpazede doğrudan belirleyici bir rol üstleniyor.
1 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
3 Ocak 2026'nın Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle, TÜİK Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da ilan edecektir.
Bu açıklamayla birlikte sadece Aralık ayı rakamı değil, 2025 yılının tamamına ait yıllık enflasyon oranı da resmiyet kazanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon beklentilerinde genel bir iyileşme ve aşağı yönlü bir eğilim olduğunu göstermektedir. 24 Aralık 2025 itibarıyla güncellenen bu veriler, özellikle yılın son verisi olan Aralık ayı enflasyonuna dair beklentinin yüzde 1,16 seviyesinden yüzde 1,08'e gerilemesiyle dikkat çekmektedir. Piyasanın profesyonel oyuncuları ve uzmanlarından alınan bu görüşler, ekonomik programın dezenflasyon sürecine dair güvenin bir yansıması olarak yorumlanırken, cari yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye çekilmesi de 2026 yılına daha iyimser bir tabloyla girileceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirilmektedir.
Enflasyon beklentilerindeki bu gerileme sadece kısa vadeyle sınırlı kalmayıp orta vadeli öngörülere de yansımış durumdadır. 12 ay sonrası için beklenen TÜFE artışının yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e inmesi, piyasa katılımcılarının uzun vadede fiyat istikrarının sağlanacağına dair inancını koruduğunu belgelemektedir. Bu veriler ışığında, 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak olan resmi Aralık ayı enflasyon rakamının yüzde 1,08 civarında gelmesi durumunda, yılın ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon farkı da buna göre şekillenecektir. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur maaşlarına yapılacak Ocak ayı zam oranlarının matematiksel tabanını oluşturacak ve 2025 yılının yıllık enflasyonunun hedeflenen sınırlarda kalmasına yardımcı olacaktır.