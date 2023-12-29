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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte yanıtı...

29 Aralık 2023 | 13:14
Son Güncellenme: 29 Aralık 2023 | 13:24
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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, aralık ayı enflasyon hakkında tüm ayrıntılı bilgiler...

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

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