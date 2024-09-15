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  • ENR 250 listesinde firma sayısında Türkiye'yi tek ülke geçebildi

ENR 250 listesinde firma sayısında Türkiye'yi tek ülke geçebildi

Ticaret Bakanlığı, "ENR En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"nde 43 Türk müteahhitlik firmasının yer aldığını bildirdi.

15 Eylül 2024 | 12:02
Son Güncellenme: 15 Eylül 2024 | 12:31
ENR 250 listesinde firma sayısında Türkiye'yi tek ülke geçebildi

Bakanlık açıklamasına göre, inşaat sektörü dergisi ENR, "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ni yayımladı.

  • Listede, firma sayısı itibarıyla birinci sırada 81 firmayla Çin yer alırken Türkiye 43 firmayla 2. oldu. 
  • 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023'te 18,5 milyar doları buldu.
  • Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin, listedeki firmaların toplam gelirleri içindeki payının da yüzde 3,7 olduğu belirlendi. 

GELİRE GÖRE SIRALAMADA 8. SIRADA 

  • Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamadaysa Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı. 
  • Gelirlere göre Çin'in 122,9 milyar dolarla birinci sırada olduğu görüldü.
  • Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100'e 6 Türk firması girerken 1 Türk firması da ilk 50'de yer aldı.

- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi'nde 8 Türk firması

Öte yandan, derginin "ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi" de yayımlandı. Listede, 8 Türk firması bulunurken firma sayısına göre sıralamada Türkiye 7. oldu.

ENR 2024 Raporu'nda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkati çekildi. Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde de birçok hedef ülkeye heyet ziyaretleri gerçekleştirerek hem müteahhitlik firmalarımızın hem de teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası alanda pazar payının gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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