ARA
DOLAR
36,59
0,13%
DOLAR
EURO
39,97
0,92%
EURO
GRAM ALTIN
3421,47
0,81%
GRAM ALTIN
BIST 100
10479,07
0,55%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • EPDK, BOTAŞ'ın 20,6 milyar dolarlık yatırım tutarını onayladı

EPDK, BOTAŞ'ın 20,6 milyar dolarlık yatırım tutarını onayladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak onaylandı.

11 Mart 2025 | 10:00
EPDK, BOTAŞ'ın 20,6 milyar dolarlık yatırım tutarını onayladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2025 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak onay verildi.

BOTAŞ, 2025'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2025 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2025 ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi, 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde BOTAŞ tarafından EPDK'ye bildirilecek. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3421,47 0,81%
  • ALTIN ONS 2908,42 0,66%
  • BIST 100 10479,07 0,55%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,982 0,481%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44132 -0,18249%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,25 -3,4156%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5902 0,1319%
  • EURO/DOLAR 1,0916 0,7536%
  • EURO/TURK LIRASI 39,9739 0,9207%
  • STERLIN/DOLAR 1,2937 0,4562%
Borsa Haberleri
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL