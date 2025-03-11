EPDK, BOTAŞ'ın 20,6 milyar dolarlık yatırım tutarını onayladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2025 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak onay verildi.

BOTAŞ, 2025'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2025 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2025 ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi, 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde BOTAŞ tarafından EPDK'ye bildirilecek. AA