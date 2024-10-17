Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 1 milyar liralık yatırım

Halı, polimer ve kimyasallar, ev tekstili gibi sektörlerde faaliyet gösteren Erdemoğlu Holding, Trabzon Akçabaat’ta önemli bir yatırıma imza attı. Yaklaşık iki yıl önce temelleri atılan İbrahim Erdemoğlu Spor Kompleksi için 1 milyar TL’lik yatırım yapıldı. 50 bin metrekarelik alana inşa edilen kompleksin açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Erdemoğlu Holding yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde fizik bölümünden mezun olduğunu hatırlatarak, okurken aynı zamanda kilim satarak çalışmaya başladığını, böylece ticarete ilk olarak Trabzon'da adım attığını söyledi.

Erdemoğlu, "Trabzon'un tüccarlığı çok farklıdır. Dürüstlük ilkesinden, adalet ilkesinden, herkesi kucaklayan ve hoşgörünün olduğunu çok nadir görülen bir ticari yapısı vardır" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da bir kompleks inşa etme fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Erdemoğlu, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile üniversiteden arkadaş olduklarını, kendisiyle görüştükten sonra böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

İKİ FUTBOL SAHASI DAHA GELECEK

3 sene önce Üstünsalih ile bir araya geldiklerini aktaran Erdemoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdi kardeşimle Trabzon'a gelip görüştükten sonra merkezde bir lise, bir de Akçaabat'ta spor lisesi ihtiyacı olduğunu söyledi. 'Hangisini yaptırmak istersiniz?’ dedi. Atladık Abdi Bey kardeşimle birlikte Akçaabat'a geldik. O zamanki sayın valimizle bu mekandaydık. Burası o zaman topraktı. Lisenin yerini gösterdi. 'Liseyi buraya yapacağız' dedi. 'Peki tek lise mi olacak?' dedim. Sayım Valim dedi ki, 'Yurdu olacak, kız erkek yurdu, spor salonu olacak. Bunları devlet olarak biz yapacağız.' Dedi. O sırada bir dakika düşündüm. Sayın Valime şunu söyledim, 'Sayın Valim yurdu da biz yapalım, spor salonunu da biz yapalım. Burayı adam akıllı bir kompleks haline getirelim. Müsaade ediyor musunuz?' dedim. Sayın valim onay verdi. Abdi Bey'le de görüştük ve buranın inşaatına başladık."

Akçaabat'ta vatandaşların spora meraklı olduğunu bildiğini dile getiren Erdemoğlu, iki tane de futbol sahası yapma kararı aldıklarını vurguladı. Programın kapanışında Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı davetlilere gösteri maçı yaptı.

50 BİN METREKARELİK KAPALI ALAN

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilen kompleks, toplamda 16 bin 431 metrekare kapalı alana sahip. Laboratuvar, kütüphane ve sanat atölyelerinin bulunduğu kompleks, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.