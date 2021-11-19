Erzurum’un Köprüköy ilçesi merkezli 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40’ta merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

“Birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldık”

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Bakan Kurum: Ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum’umuza ve ülkemize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.