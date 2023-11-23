ARA
Bist 100
8008,05
0,26%
Bist 100
Dolar/TL
28,8609
0,0291%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5058
0,2934%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0917
0,2696%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1851,16
0,29%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Eski doğal gaz sayaçları 2025 sonuna kadar değiştirilecek

Eski doğal gaz sayaçları 2025 sonuna kadar değiştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, yerine geçerli muayenesi olan sayaç takılmasını kararlaştırdı.

23 Kasım 2023 | 09:44
Son Güncellenme: 23 Kasım 2023 | 10:00
0
Eski doğal gaz sayaçları 2025 sonuna kadar değiştirilecek

Bakanlık tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, aykırılık durumunda hangi idari yaptırımların uygulanacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, elektrik, su ve gaz sayaçları, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi gibi farklı kontrol türlerine tabi tutulacak.

Sayaç muayenelerinde servisler ücret talep etmeyecek

Sayaç muayeneleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Servislerin kullanımından dolayı Bakanlıktan ücret talep edilmeyecek.

Muayenede, sayacın tip onayının olmadığının veya tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespiti halinde, sayacın muayenesine devam edilmeyecek ve bu durum söz konusu sayaca yönelik düzenlenecek muayene raporunda belirtilerek gerekli işlemler başlatılacak.

Muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

Sayaçların muayene müracaatı, kullanıcısı veya kullanıcı tarafından yetkilendirilen servis tarafından ilgili il müdürlüğüne yapılacak.

İlk, periyodik veya stok muayeneleri sonucu uygun bulunan sayaçlar damgalanacak.

Doğal gaz sayaçlarında değişim süreci

1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek.

Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak.

Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

Yönetmelikler 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Öte yandan, Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Bakanlığın, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve iş yeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1851,16 0,29%
  • ALTIN ONS 1995 0,26%
  • BIST 100 8008,05 0,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8609 0,0291%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5058 0,2934%
  • EURO/USD 1,0917 0,2696%
  • INGILIZ STERLINI 1,25199 0,19687%
  • JAPON YENI 149,213 -0,259%
  • KANADA DOLARI 1,36624 -0,22857%
  • RUS RUBLESI 88,0175 -0,4327%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul'da suya zam yapıldı
3 yeni halka arz geliyor... SPK'dan 6 şirkete sermaye artırımı onayı
3 yeni halka arz geliyor... SPK'dan 6 şirkete sermaye artırımı onayı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan SASA'ya ziyaret
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan SASA'ya ziyaret
Bu kez yeni CEO'nun eski tweeti gündemde
Bu kez yeni CEO'nun eski tweeti gündemde
Fiat 500e için kasım kampanyasını duyurdu
Fiat 500e için kasım kampanyasını duyurdu
Yediemin otoparklarındaki hacizli araçlar için yeni süreç yarın başlıyor (Hacizli araç nasıl alınır, başvuru şartları ne?)
Yediemin otoparklarındaki hacizli araçlar için yeni süreç yarın başlıyor (Hacizli araç nasıl alınır, başvuru şartları ne?)
ABD, yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu
ABD, yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu
72 saat süren CEO'luktan sonra ilk mesaj
GERİ
İLERİ
İstanbul'da suya zam yapıldı
3 yeni halka arz geliyor... SPK'dan 6 şirkete sermaye artırımı onayı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan SASA'ya ziyaret
Bu kez yeni CEO'nun eski tweeti gündemde
Fiat 500e için kasım kampanyasını duyurdu
3 yeni halka arz geliyor... SPK'dan 6 şirkete sermaye artırımı onayı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan SASA'ya ziyaret
Bu kez yeni CEO'nun eski tweeti gündemde
Fiat 500e için kasım kampanyasını duyurdu
Yediemin otoparklarındaki hacizli araçlar için yeni süreç yarın başlıyor (Hacizli araç nasıl alınır, başvuru şartları ne?)
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan SASA'ya ziyaret
Bu kez yeni CEO'nun eski tweeti gündemde
Fiat 500e için kasım kampanyasını duyurdu
Yediemin otoparklarındaki hacizli araçlar için yeni süreç yarın başlıyor (Hacizli araç nasıl alınır, başvuru şartları ne?)
ABD, yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL