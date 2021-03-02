Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Yeni normalleşme sürecinin başladığı Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İşletmelerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahvehane işletmecisi Muammer Bozkurt, AA muhabirine, iş yerini hizmete açacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 gündür tedbirler kapsamında kahvehanesini açmadığını belirten Bozkurt, bundan sonraki süreçte kurallara daha fazla uyarak normalleşmeye çalışacaklarını dile getirdi.

“Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım”

Sabahın erken saatinde kahvehanesine gelerek temizlik yaptığını ve çay ocağını hazırladığını aktaran ​​​​​​​Bozkurt, “Gece sabaha kadar uyku uyumadık. Çok sevinçliyim. Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım. Müşterilerin mesafeli oturmalarını sağlayacağız” dedi.

Pastane işletmecisi Ünal Sevim de ilk etapta yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermenin yeterli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İlerleyen günlerde Kırklareli risk haritasının maviye dönmesi ile tamamen normalleşmeyi arzu ettiklerini anlatan Sevim, uzun zamanın ardından müşterilerini kabul edeceğini kaydetti.

Adana’da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında orta riskli iller arasında bulunan Adana’da, lokanta ve restoran işletmecileri müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Adana’da, lokanta ve restoran işletmecileri, Kontrollü Normalleşme sürecinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Sabah saatlerinden itibaren, uzun süredir paket ve gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar, müşteri kabul etmek için hazırlıklara başladı. İşletme çalışanları masalarını hazırladı, servise hazır hale getirdi.

Restoran işletmecisi Cihangir Korkmaz, AA muhabirine, salgında üç aydır insanlar evdeyken sadece paket servisi yaptıklarını belirtti.

Bu sürecin dünkü kararla sona erdiğini ifade eden Korkmaz, “Restoranımızı sabah müşteri kabul edecek şekilde düzenledik, tüm malzemeleri hazır hale getirdik, masa düzenlerimizi aldık, mutfağı hazırladık. Bu süreç, çok çok iyi oldu. Çünkü bizim çalışma arkadaşlarımız yarı yarıya çalışıyorlardı. Artık tam anlamıyla çalışacaklar.” dedi.

Restoran müdürü Mehmet Emin Ormanoğlu da yaklaşık 100 gündür paket servisi yaptıklarını belirtti.

İşletmelerini açmış oldukları için sevinçli olduklarını ifade eden Ormanoğlu, “Cumhurbaşkanımızın kararıyla müessesemizi müşteriye açık hale getirmiş durumdayız. Temizlik yaptık. Tüm saygıdeğer müşterilerimizi bekliyoruz. Yeni dönemin hayırlı olması için ilk servisi ben yiyorum. Allah bereketini artırsın, müşterisini arttırsın, Allah mahcup etmesin.” diye konuştu.