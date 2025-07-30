Euro Bölgesi ekonomisinde sınırlı büyüme

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,1 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda sabit kalacağı, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda’da yüzde 1, Almanya ve İtalya’da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya ve İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.