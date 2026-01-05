Evde bakım maaşı 2026 ne kadar oldu? 2026 Evde bakım ücreti

TÜİK’in 5 Ocak 2026’da açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısındaki değişim netleşmiş ve evde bakım maaşı tutarı bu katsayıya paralel olarak güncellenmiştir.

2026 yılı ilk yarısı için evde bakım maaşı ve kriterlerine dair detaylar şu şekildedir:

2026 Ocak Evde Bakım Maaşı Tutarı

Yeni Maaş Tutarı: Memur maaşlarına yapılan %18,60 oranındaki zamla birlikte, evde bakım maaşı 13.878 TL seviyesine yükselmiştir.

Önceki Tutar: 2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) bu ödeme 11.701 TL olarak uygulanmaktaydı.

Hesaplama Yöntemi: Evde bakım yardımı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artış oranında (toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı) artırılmaktadır.