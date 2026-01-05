Evde bakım maaşı 2026 ne kadar oldu? 2026 Evde bakım ücreti

2026 Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri için beklenen süreç, TÜİK'in bugün (5 Ocak 2026) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazandı. Memur maaş katsayısına paralel olarak artan bu destek ödemesi, yeni yılın ilk yarısı için güncellendi.
1 2026 Ocak Evde Bakım Maaşı
TÜİK’in 5 Ocak 2026’da açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısındaki değişim netleşmiş ve evde bakım maaşı tutarı bu katsayıya paralel olarak güncellenmiştir.
2026 yılı ilk yarısı için evde bakım maaşı ve kriterlerine dair detaylar şu şekildedir:
2026 Ocak Evde Bakım Maaşı Tutarı
Yeni Maaş Tutarı: Memur maaşlarına yapılan %18,60 oranındaki zamla birlikte, evde bakım maaşı 13.878 TL seviyesine yükselmiştir.
Önceki Tutar: 2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) bu ödeme 11.701 TL olarak uygulanmaktaydı.
Hesaplama Yöntemi: Evde bakım yardımı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artış oranında (toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı) artırılmaktadır.
2026 Evde Bakım Maaşı Şartları ve Güncel Veriler
Evde bakım yardımı alabilmek için üç temel şartın bir arada bulunması gerekir:
Ağır Engellilik Şartı: Sağlık kurulu raporunda engel oranının en az %50 olması ve "Ağır Engelli" (yeni raporlarda "Tam Bağımlı") ibaresinin yer alması zorunludur.
Bakım İhtiyacı: Kişinin günlük hayatındaki temel ihtiyaçlarını (beslenme, temizlik, giyinme, merdiven inip çıkma vb.) başkasının yardımı olmadan karşılayamayacak durumda olması gerekir.
Gelir Kriteri: Hanedeki toplam gelirin kişi sayısına bölünmesiyle elde edilen tutarın belirlenen sınırı aşmaması gerekir.