Evde bakım maaşı Ağustos ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı, Türkiye genelinde bakıma muhtaç ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere her ay düzenli olarak ödeniyor. Ağustos ayına girmemizle birlikte evde bakım maaşı ödeme takvimi de merak edildi.

Evde bakım maaşı Ağustos ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri henüz hesaba geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Temmuz'da yapılmıştı.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Bakan Göktaş, Ocak–Temmuz döneminde aylık 10.125 TL olarak ödenen evde bakım yardımının, Ağustos itibarıyla 11.702 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Zamlı ödemelerin, her ay olduğu gibi bu ay da hak sahiplerinin hesaplarına belirli tarihlerde aktarılacağı bildirildi.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım başvuru şartları neler?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar.

Evde bakım maaşı kimler alabilir?

Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.