Evde bakım maaşı Temmuz 2025 ne kadar oldu? Evde bakım maaşı zam oranı

6 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte, memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan evde bakım yardımı da artacak. TEFE TÜFE oranlarının bugün açıklanması ile birlikte birçok zam oranı da belli oldu. Evde bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaşın da gözü zam oranlarına çevirdi.

Evde bakım maaşı Temmuz 2025 ne kadar oldu?

Ocak ayında 10.125 TL olarak belirlenen evde bakım maaşı, temmuz artışıyla birlikte 11.702 TL oldu.

Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları, her ay olduğu gibi Temmuz ayında da 15'i ile 31'i arasında, illere göre farklı günlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Bugün (3 Temmuz 2025) açıklanan enflasyon verileriyle birlikte zam oranı netleştiği için, Temmuz ayı itibarıyla yapılacak ödemelerin zamlı tutarlar üzerinden olması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından henüz resmi bir ödeme takvimi açıklaması yapılmasa da, yeni tutarların ilk ödeme gününden itibaren geçerli olması ve geçmişe dönük herhangi bir fark oluşursa bunların da yatırılması kuvvetle muhtemel.

Evde bakım maaşı sorgulama yöntemleri: SMS ve e-Devlet Rehberi

Evde bakım maaşınızın hesabınıza geçip geçmediğini öğrenmek için iki kolay yöntem bulunuyor:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama:

Turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak ilgili sayfaya ulaşabilir ve ödeme durumunuzu anında kontrol edebilirsiniz.

SMS ile Bilgilendirme:

Maaşınızı aldığınız bankanın mobil bildirim hizmetleri açıksa, maaşınız hesaba yatırıldığında bankanız tarafından otomatik olarak SMS ile bilgilendirileceksiniz. Bu hizmetten yararlanmak için bankanızın mobil bildirim ayarlarını kontrol etmeniz yeterli.