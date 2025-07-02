Evde bakım maaşına zam olacak mı? Temmuz ayı evde bakım maaşında son durum

Engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenen ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, temmuz ayında yeniden zamlanıyor. Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen bu sosyal yardım, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Temmuz ayı yaklaşırken, evde bakım maaşı alan binlerce vatandaşın gözü kulağı zam haberlerinde.

EVDE BAKIM MAAŞINA NE KADAR ZAM OLACAK?

Ocak 2025 itibarıyla aylık 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, temmuz zammıyla birlikte önemli ölçüde artacak. Hak sahiplerinin merakla beklediği zam oranı için son detaylar şekillenmeye başladı.

NTV'nin haberine göre şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşirken, yarın (3 Temmuz 2025) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte toplam zam oranı netleşecek. Uzmanlar, Haziran ayı verilerinin de eklenmesiyle birlikte toplam zammın yaklaşık yüzde 16,9 seviyelerinde olacağını tahmin ediyor.

Bu beklenen artışla birlikte, evde bakım maaşının Temmuz 2025'te yaklaşık 11.700 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Zamlı maaş tutarları, TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından kesinlik kazanacak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulacak. Hak sahipleri, zamlı ödemelerle ilgili detayları e-Devlet üzerinden de takip edebilecekler.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen ve engelli veya bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan önemli bir sosyal yardım olan evde bakım maaşı, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 9.077 TL’den 10.125 TL’ye yükseltilmişti. Bu artış, memur maaş katsayısındaki %11,54’lük artışla gerçekleşmişti.

Şimdi ise Temmuz 2025 zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Evde bakım maaşı, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlendiği için her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon verileri, evde bakım maaşının yeni tutarını belirleyecek.

2025 TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı alan hak sahiplerinin merakla beklediği temmuz ayı ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Maaşlar, bilindiği üzere her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılıyor. Bu nedenle, temmuz ayı ödemeleri için bekleyiş devam ediyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Evde bakım yardımı alabilmek için, engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya bu illerde varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi almak için ilgili müdürlüklerle iletişime geçebilirsiniz.