Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA Türkiye diri fay hattı haritası sorgulama sayfası

FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Marmara Denizi'nde yaşanan son deprem sonrası gündeme gelen deprem güvenliği konusunda en önemli adımlar, hem kişisel hem de yapısal düzeyde bilgi edinmek ve önlem almak. Vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden parsel bilgilerini sorguladıklarında, binalarının zemin özelliklerini de görebiliyorlar. Bu, doğal afet riskleri hakkında net bilgilere ulaşmayı sağlıyor.

Ancak tüm bu coğrafi bilgilerin ötesinde, en önemli konu binaların güvenliğidir. Bir binada mühendislik hizmeti alınmamışsa, o bina güvenli kabul edilemez. Güvenliğin ilk adımı, binanın yapılacağı alana veya mevcut binaya zemin etüdü yaptırmaktır.

Zemin Etüdü Neden Gerekli? Bu etüt, binanın fay hatlarına ne kadar mesafede olduğunu ve zeminin taşıma kapasitesini netleştirir. Eğer ev, fay hattının üzerinde veya çok yakınındaysa buna göre acil tedbirler alınabilir.

Mevcut Binalara Etüt: Önemli bir nokta da, zemin etüdünün sadece yeni yapılacak binalar için değil, mevcut binalar için de yapılabiliyor olmasıdır.

Güvenlik Kontrolü ve Güçlendirme

Zemin etüdü tamamlandıktan sonraki aşamalar, yapının güvenliğini tamamen açığa çıkarır. Beton, demir kalitesi ve proje uygunluğunun test edilmesiyle binanın güvenli olup olmadığı net bir şekilde öğrenilebilir. Eğer yapılan analizler sonucunda bina sağlam değilse, can ve mal güvenliğini sağlamak adına gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılması zorunludur.