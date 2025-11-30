Kentte bulamayınca bu işi kurdu, ihracata başladı: Peki, nasıl başardı?

Henüz bir yıl dolmadan sağlanan desteklerle ihracata ulaşmanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yürürdurmaz, şöyle konuştu:

"Bizler burada organik bebek kıyafetleri üretiyoruz. Bir bebeğin doğduğu andan itibaren ihtiyaç duyabileceği her şeyi üretebiliyoruz ve bu ürünler üzerinde kişiselleştirmeler yapabiliyoruz, bunlar annelerimiz için çok kıymetli oluyor. Kız çocukları için de 3 aydan 14 yaşa kadar değişik kostümler üretiyoruz. Bu işin benim için en kıymetli tarafı ise kadınlara istihdam sağlıyor olabilmek. Tek başıma çıktığım bu yolda şu an 3 kişilik bir ekibiz ve ekibimiz tamamen kadınlardan oluşuyor. Ürettiğimiz ürünlerin tasarımları tamamen bizlere ait. Ticaret ve Sanayi Odasının sağladığı fuar destekleri sayesinde Körfez ülkelerindeki işbirlikçilerimizle tanışma fırsatı bulduk ve ilk ihracatımızı da bu şekilde Dubai ile gerçekleştirmiş olduk."