Bir Japon girişimci neden helal gıda sektörüne girdi? Anlatıyor

Japonya'da Müslüman dostu turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıkan ve sosyal medyada "Navito" olarak tanınan Ikuto Hongu, "Japonya’dan başlayarak Müslüman dostu bir dünya için" sloganıyla milyonlara hitap ediyor.

Instagram'da 1,4 milyon takipçiye ulaşan Hongu, geliştirdiği "Muslim Travel Guide" ve "Halal Navi" uygulamalarıyla Japonya'da helal gıda, seyahat imkanları ve Müslüman ziyaretçiler için güvenli yaşam seçeneklerine dair kapsamlı bilgiler sunuyor.

Hongu, hem Japon işletmelere danışmanlık vererek helal farkındalığını artırıyor hem de içerikleriyle dünyanın dört bir yanındaki Müslüman gezginlerin Japonya'yı daha rahat ve güvenle deneyimlemesine öncülük ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dün sona eren 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılmak için İstanbul'a gelen Hongu, helal sektörüne giriş hikayesini, AA muhabirine anlattı.

Müslüman dostlarının Japonya'ya her gelişlerinde valizlerine hazır yemekler doldurmak zorunda kaldığını ve hep aynı restoranlarda kısıtlı bir menüden yiyecek seçtiklerini öğrenince üzüldüğünü ifade eden Hongu, bunun yalnızca bir yemek meselesi değil, bir ulusun misafirperverlik meselesi olduğunu düşünerek işe koyulduğunu söyledi.

Ikuto Hongu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık üç yıl Malezya'da yaşadım ve birçok Müslüman arkadaş edindim. Beni çok sıcak karşıladılar ve Malezya'yı gerçekten çok sevdim. Bir gün bir arkadaşım beni evine davet ettiğinde, konuşma sırasında Japonya'yı çok sevdiklerini ama Japonya'ya seyahat ettiklerinde helal yiyecek bulmakta zorlandıklarını söylediler. Yanlarında hazır yemekler getirdiklerini, sürekli aynı yiyecekleri yemek zorunda kaldıklarını ve kısıtlı yiyecek seçeneği nedeniyle Japonya'yı ve yemek kültürünü tam anlamıyla deneyimleyemediklerini anlattılar. Bunu duyunca çok utandım, çünkü bu durumdan haberim yoktu. Ben de seyahat etmeyi seviyorum ve onların da Japonya'yı rahatça, endişe duymadan tadını çıkarabilmesini istedim. Üç yıl önceki yolculuğum böyle başladı."

Helal gıda üzerine araştırmalar yaparken İslam'ı ve helal kavramını daha iyi anladığını belirten Hongu, helalin sadece dini bir ölçüt olmadığını, aynı zamanda temizlik, sağlık ve saygıyı da kapsadığını fark ettiğini söyledi.

Hongu, şunları kaydetti:

"Japonya'da helal çok yaygın değil. Ben de Malezya'ya gitmeden önce helal hakkında pek bir şey bilmiyordum. Ama helal sadece Müslümanlar için değil, temizlik, doğaya ve hayvana saygı gibi değerleri de yansıttığı için Müslüman olmayanlar için de önemli. Helal kavramını öğrenirken ve anlatırken Müslümanlarla birlikte çalışıyorum ve önce helalin neden önemli olduğunu anlatıyorum, ardından bunu nasıl uygulayabileceklerini açıklıyorum. Tamamen helal yapmaları her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü, yerel Japon müşterileri de ağırlamak istiyorlar. Ama en azından domuz ürünlerinden, hayvansal katkılardan veya alkolden kaçınmak ve çapraz bulaşmayı engellemek gibi yöntemlerle Müslüman dostu bir menü hazırlayabileceklerini adım adım anlatıyorum."

"Japonlar genellikle helali 'dini yemek' olarak görüyor"

Ikuto Hongu, Japon işletmelerinde helal yemek sunmanın hala "dini yemek" önyargısıyla karşılandığını ancak bu görüşün yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladığını belirtti.

Hongu, bazılarının bu konuya çok ilgili olduğuna ve daha fazla yabancı turist çekmek istediğine işaret ederek, "Japonya'da turizm sektörü hızla büyüyor ve bu yüzden ilgilenen çok kişi var. Ancak helal kavramına uzak olanlar da bulunuyor. İslam ve helalle ilgili bazı yanlış anlamalar yüzünden çekimser davranıyorlar. Fakat konuştuğumda merak ettiklerini, yeni bir şey denemeye açık olduklarını ve daha fazla Müslümanı ağırlamak istediklerini görüyorum. Japonlar genellikle helali 'dini yemek' olarak görüyor, oysa onlara temiz ve güvenilir bir yemek sunulduğunu anlamaları gerekiyor." diye konuştu.

Ikuto Hongu, helal gıdayı Müslüman olmayan işletme sahiplerine anlatırken izlediği yönteme değinerek, "Önce ekonomik faydayı açıklıyorum. Müslüman topluluğunun büyüklüğünü ve helalin onlar için ne kadar önemli olduğunu anlatınca şaşırıyorlar. Bazı Japonlar, işletmeler biraz helal olsa yeter sanıyor, oysa helal onlar için de çok önemli olmalı. Japonlar başka kültürlere ve dinlere saygı gösteren bir millet ve bunu helali anladıklarında genellikle uygulamak istiyorlar." ifadesini kullandı.

"Helal wagyu" artık Müslümanların Japonya'daki popüler yemeği

Ikuto Hongu, büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaşan helal gıda sektörünün potansiyeliyle ilgili olarak, Japon halkının ve hükümetinin farkındalığının giderek arttığını dile getirdi.

Hongu, helal sektörünün çok büyük bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Japonya, Malezya, Endonezya ve Singapur'a yakın bir konumda. Bu ülkelerden çok sayıda Müslüman Japonya'ya geliyor ve özellikle Endonezya, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkelerinden biri. Dolayısıyla helal pazarı Japonya için de son derece önemli. Bu bilinç giderek artıyor." dedi.

Helal gıdanın yaygınlaşmasıyla Müslümanların Japon mutfağında en çok hangi yemeği deneyimledikleri sorusu üzerine Hongu, "Helal wagyu eti." yanıtını verdi.

Hongu, "Eskiden yoktu ama şimdi Japonya'da helal wagyu bulunabiliyor ve inanılmaz derecede popüler. Herkes helal şekilde hazırlanmış wagyu denemek istiyor. Helal wagyu için hayvanın bir Müslüman tarafından İslami usule uygun kesilmesi gerekiyor. Malezyalı, Endonezyalı ve başka ülkelerden Müslüman kardeşlerimiz kesimleri yapıyor. "Bismillah" diyerek, doğru şekilde kesiyorlar ve bu şekilde helal hale geliyor." bilgisini paylaştı.