Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş, WhatsApp’ın verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirme kararına ilişkin açıklama yaptı. Matraş, Instagram’dan yayımladığı mesajında “Uçtan uca şifreleme sayesinde ne Whatsapp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez” ifadelerini kullandı.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram’dan yayımladığı mesajında Whatsapp’ın güncellemesini savundu.

Matraş, Instagram hesabından videolu yaptığı açıklamada planlanan değişiklikleri anlattı.

WhatsApp’ın eskiden sadece kişiler arasında kullanıldığını söyleyen Matraş, “Fakat mesajlaşma daha yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça git gide işletmeler de iletişim halinde olmak için insanlar gibi Whatsapp’ı kullanmaya başladılar” dedi.

Gizlilik politikasındaki güncellemeye gidilmesinin ana nedeninin bu olduğunu söyleyen Matraş, şunları kaydetti:

“Gizlilik politikamızı ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. Bu güncelleme; işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki Whatsapp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook’un değil.”

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