FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faizleri düşürecek mi?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası Brent petrolün varil fiyatının 110 dolar sınırını zorlaması, küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarı yönlü tetikledi. Ortam böyleyken gözler FED faiz toplantısıyla birlikte ABD Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararında.
Küresel piyasalar, yarın (18 Mart 2024 Çarşamba) Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak olan yılın ikinci FED faiz kararına kilitlenmiş durumda. ABD ekonomisinden gelen karışık sinyaller ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, Banka’nın "noktasal grafik" (dot plot) tahminlerini ve faiz indirimi takvimini her zamankinden daha kritik hale getiriyor.
Mart Ayı FED Kararı ve Beklentiler
Faiz Öngörüsü: Mevcut ekonomik tabloda FED'in politika faizini %3,50 - %3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İndirim Takvimi: Ocak ayında beklenti altı gelen enflasyon (%2,4) indirim umutlarını yeşertse de, güçlü istihdam verileri FED'in elini zorlaştırıyor. Piyasalar artık Haziran ayı yerine Temmuz toplantısını ilk indirim için daha güçlü bir aday olarak görüyor.
Powell’ın Mesajı: Saat 21.30’da başlayacak basın toplantısında, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon hedefleri üzerindeki "risk" tonu takip edilecek.
Piyasada Son Durum (17 Mart 2026)
Altın: Jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle ons altın 2.850 dolar civarındaki güçlü duruşunu koruyor. Karar sonrası "güvercin" bir ton, altını yeni zirvelere taşıyabilir.
Dolar: Dolar endeksi (DXY) 104 bandında hareket ederken, yatırımcılar FED'in 2026 sonu faiz öngörülerini nasıl revize edeceğini bekliyor.