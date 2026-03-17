FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faizleri düşürecek mi?

Mart Ayı FED Kararı ve Beklentiler

Faiz Öngörüsü: Mevcut ekonomik tabloda FED'in politika faizini %3,50 - %3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İndirim Takvimi: Ocak ayında beklenti altı gelen enflasyon (%2,4) indirim umutlarını yeşertse de, güçlü istihdam verileri FED'in elini zorlaştırıyor. Piyasalar artık Haziran ayı yerine Temmuz toplantısını ilk indirim için daha güçlü bir aday olarak görüyor.

Powell’ın Mesajı: Saat 21.30’da başlayacak basın toplantısında, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon hedefleri üzerindeki "risk" tonu takip edilecek.