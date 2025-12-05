ARA
DOLAR
42,53
0,07%
DOLAR
EURO
49,57
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5753,12
0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
11007,37
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 2026 KPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2026 KPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2026 yılında uygulanacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi resmen yayımlandı. Bu takvime göre Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) düzeyindeki tüm sınavların başvuru ve uygulama tarihleri belli oldu. Peki 2026 KPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri


2026 KPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre, 2026 yılı KPSS Lisans oturumlarının tarihleri ve başvuru süreçleri netleşmiştir. KPSS sınav takvimindeki güncelleme ile birlikte, adayların merakla beklediği Lisans düzeyindeki oturum tarihleri şu şekilde:

2026 KPSS Sınav Takvimi

Sınav DüzeyiBaşvuru TarihleriSınav TarihleriSonuç Açıklama Tarihi
KPSS Lisans (Genel Yetenek/Genel Kültür)1 – 13 Temmuz 20266 Eylül 20267 Ekim 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün)1 – 13 Temmuz 202612 Eylül 20267 Ekim 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün)1 – 13 Temmuz 202613 Eylül 20267 Ekim 2026
KPSS Ön Lisans29 Temmuz – 10 Ağustos 20264 Ekim 202630 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim27 Ağustos – 8 Eylül 202625 Ekim 202619 Kasım 2026
KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)22 – 30 Eylül 20261 Kasım 202625 Kasım 2026

KPSS Nedir ve Amacı Nedir?

Tanım: Kamu Personeli Seçme Sınavı, adayların bilgileri, genel yetenekleri ve genel kültürü alanındaki yeterliliklerini ölçerek, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara yerleştirilmelerine esas teşkil eden bir seçme sınavıdır.

Düzenleyen Kurum: Sınav, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenir.

Zorunluluk: Adaylar, mezun oldukları eğitim düzeyine uygun KPSS puanı olmadan devlet memurluğuna (öğretmenlik ve bazı teknik kadrolar hariç) merkezi yerleştirme ile atanamazlar.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL