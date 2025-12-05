2026 KPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre, 2026 yılı KPSS Lisans oturumlarının tarihleri ve başvuru süreçleri netleşmiştir. KPSS sınav takvimindeki güncelleme ile birlikte, adayların merakla beklediği Lisans düzeyindeki oturum tarihleri şu şekilde:

2026 KPSS Sınav Takvimi

Sınav Düzeyi Başvuru Tarihleri Sınav Tarihleri Sonuç Açıklama Tarihi KPSS Lisans (Genel Yetenek/Genel Kültür) 1 – 13 Temmuz 2026 6 Eylül 2026 7 Ekim 2026 KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün) 1 – 13 Temmuz 2026 12 Eylül 2026 7 Ekim 2026 KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün) 1 – 13 Temmuz 2026 13 Eylül 2026 7 Ekim 2026 KPSS Ön Lisans 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 4 Ekim 2026 30 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 25 Ekim 2026 19 Kasım 2026 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 22 – 30 Eylül 2026 1 Kasım 2026 25 Kasım 2026

KPSS Nedir ve Amacı Nedir?

Tanım: Kamu Personeli Seçme Sınavı, adayların bilgileri, genel yetenekleri ve genel kültürü alanındaki yeterliliklerini ölçerek, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara yerleştirilmelerine esas teşkil eden bir seçme sınavıdır.

Düzenleyen Kurum: Sınav, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenir.

Zorunluluk: Adaylar, mezun oldukları eğitim düzeyine uygun KPSS puanı olmadan devlet memurluğuna (öğretmenlik ve bazı teknik kadrolar hariç) merkezi yerleştirme ile atanamazlar.