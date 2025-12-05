ARA
DOLAR
42,53
0,07%
DOLAR
EURO
49,55
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
5743,12
-0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
11007,37
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • KYK ne zaman yatacak, ayın kaçında? KYK burs ödemeleri sorgulama ekranı

KYK ne zaman yatacak, ayın kaçında? KYK burs ödemeleri sorgulama ekranı

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda her ay düzenli olarak yapılıyor. Peki KYK ne zaman yatacak, ayın kaçında? KYK burs ödemeleri sorgulama ekranı


KYK ne zaman yatacak, ayın kaçında? KYK burs ödemeleri sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin 2025-2026 eğitim dönemi aylık ödemelerinin yatırılacağı tarihler, öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre belirleniyor. 

KYK Burs/Kredi Ödeme Takvimi

Düzenli Ödeme Tarihleri: Burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

T.C. Kimlik No Son HanesiÖdeme Günü (Ayın)
06. Gün
27. Gün
48. Gün
69. Gün
810. Gün

 

2 İlk Kez Burs/Kredi Alacaklar İçin Ödeme

İlk Kez Burs/Kredi Alacaklar İçin Ödeme

Ödeme Başlangıcı: İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başlangıcı olan Ekim ayının ödemesi de dahil edilerek toplu bir ödeme yapılır.

Kapsam: Bu toplu ödeme, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca devam edecek olan burs/kredi ödemesinin başlangıcını oluşturur.

İlk Ödeme Zamanı: İlk toplu ödemenin yapılacağı kesin tarih, Bakanlık tarafından ayrı bir duyuru ile ilan edilmektedir. Bu duyuru yapıldıktan sonra ödemeler hesaplara aktarılır.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

3 KYK Burs/Kredi Ödemeleri Nasıl Çekilir?

KYK Burs/Kredi Ödemeleri Nasıl Çekilir?

KYK ödemelerine ulaşabilmeniz için öncelikle hesap açılış ve kart teslim süreçlerini tamamlamanız gerekmektedir:

1. Hesap Açılış Süreci

KYK kredi/burs hesabınız, öncelikle e-Devlet üzerinden onayladığınız taahhütname onayından sonra otomatik olarak açılacaktır.

2. Kart Başvurusu ve Teslimi

Taahhütname onayından sonra banka tarafından Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilir ve sonuca ilişkin size bilgi verilir.

Burs/kredi hesabınıza ait olan Bankkart Genç kartınızı teslim almanız gerekir.

Kartınızı teslim alacağınız tarihi ve Ziraat Bankası Şubesini/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile banka şubelerinden öğrenebilirsiniz.

3. Para Çekme

Bankkart Genç kartınızı teslim alıp şifrenizi belirledikten sonra, ödemeler T.C. Kimlik numaranızın son hanesine göre belirlenen tarihte hesabınıza yattığında:

Ziraat Bankası ATM'lerinden kartınızı kullanarak doğrudan nakit çekebilirsiniz.

Kartınızı, Harçlık Avans limitiniz dahilinde anlaşmalı POS cihazlarında alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL