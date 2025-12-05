KYK ne zaman yatacak, ayın kaçında? KYK burs ödemeleri sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin 2025-2026 eğitim dönemi aylık ödemelerinin yatırılacağı tarihler, öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre belirleniyor.
KYK Burs/Kredi Ödeme Takvimi
Düzenli Ödeme Tarihleri: Burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.
|T.C. Kimlik No Son Hanesi
|Ödeme Günü (Ayın)
|0
|6. Gün
|2
|7. Gün
|4
|8. Gün
|6
|9. Gün
|8
|10. Gün
2 İlk Kez Burs/Kredi Alacaklar İçin Ödeme
Ödeme Başlangıcı: İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başlangıcı olan Ekim ayının ödemesi de dahil edilerek toplu bir ödeme yapılır.
Kapsam: Bu toplu ödeme, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca devam edecek olan burs/kredi ödemesinin başlangıcını oluşturur.
İlk Ödeme Zamanı: İlk toplu ödemenin yapılacağı kesin tarih, Bakanlık tarafından ayrı bir duyuru ile ilan edilmektedir. Bu duyuru yapıldıktan sonra ödemeler hesaplara aktarılır.
3 KYK Burs/Kredi Ödemeleri Nasıl Çekilir?
KYK ödemelerine ulaşabilmeniz için öncelikle hesap açılış ve kart teslim süreçlerini tamamlamanız gerekmektedir:
1. Hesap Açılış Süreci
KYK kredi/burs hesabınız, öncelikle e-Devlet üzerinden onayladığınız taahhütname onayından sonra otomatik olarak açılacaktır.
2. Kart Başvurusu ve Teslimi
Taahhütname onayından sonra banka tarafından Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilir ve sonuca ilişkin size bilgi verilir.
Burs/kredi hesabınıza ait olan Bankkart Genç kartınızı teslim almanız gerekir.
Kartınızı teslim alacağınız tarihi ve Ziraat Bankası Şubesini/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile banka şubelerinden öğrenebilirsiniz.
3. Para Çekme
Bankkart Genç kartınızı teslim alıp şifrenizi belirledikten sonra, ödemeler T.C. Kimlik numaranızın son hanesine göre belirlenen tarihte hesabınıza yattığında:
Ziraat Bankası ATM'lerinden kartınızı kullanarak doğrudan nakit çekebilirsiniz.
Kartınızı, Harçlık Avans limitiniz dahilinde anlaşmalı POS cihazlarında alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.