KYK ne zaman yatacak, ayın kaçında? KYK burs ödemeleri sorgulama ekranı

Ödeme Başlangıcı: İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başlangıcı olan Ekim ayının ödemesi de dahil edilerek toplu bir ödeme yapılır.

Kapsam: Bu toplu ödeme, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca devam edecek olan burs/kredi ödemesinin başlangıcını oluşturur.

İlk Ödeme Zamanı: İlk toplu ödemenin yapılacağı kesin tarih, Bakanlık tarafından ayrı bir duyuru ile ilan edilmektedir. Bu duyuru yapıldıktan sonra ödemeler hesaplara aktarılır.

