FED faiz kararı Nisan ne zaman açıklanacak? FED faiz indirimi yapacak mı?

Faiz Beklentisi ve Yetkililerin "Sert" Mesajları

Piyasalarda faizlerin bu toplantıda da sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken, asıl tartışma konusu faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamayacağı yönünde.

Austan Goolsbee (Chicago FED Başkanı): Enerji fiyatlarındaki artışın %2’lik enflasyon hedefini tehlikeye atması durumunda, faiz indirimlerinin 2026 sonrasına bile ötelenebileceği uyarısında bulunarak piyasalarda "soğuk duş" etkisi yarattı.

Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı): Faiz indirimlerinin nihai hedef olduğunu kabul etmekle birlikte, mevcut jeopolitik riskler nedeniyle "bekle ve gör" stratejisinin en mantıklı yol olduğunu vurguladı.