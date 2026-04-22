FED faiz kararı Nisan ne zaman açıklanacak? FED faiz indirimi yapacak mı?

Küresel piyasaların büyük bir merakla beklediği ABD Merkez Bankası (FED) Nisan ayı faiz toplantısı için takvim netleşti. Bugün 22 Nisan 2026 Çarşamba ve piyasalar, yaklaşık bir hafta sonra Washington'dan gelecek kritik açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki FED faiz kararı Nisan ne zaman açıklanacak? FED faiz indirimi yapacak mı?

Küresel piyasaların yönünü tayin edecek olan ABD Merkez Bankası (FED) Nisan ayı faiz toplantısı için nefesler tutuldu. FED’in Nisan 2026 toplantısı, özellikle Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetleri ve enflasyon hedefleri gölgesinde büyük önem taşıyor.

FED Nisan 2026 Toplantı Takvimi

FED, 2026 yılının üçüncü faiz kararını şu program dahilinde açıklayacak:

Toplantı Tarihleri: 28 - 29 Nisan 2026

Karar Açıklanması: 29 Nisan Çarşamba günü saat 21:00 (TSİ)

Basın Toplantısı: FED Başkanı Jerome Powell, saat 21:30’da ekonomi yönetimine dair güncel mesajlarını paylaşacak.

Faiz Beklentisi ve Yetkililerin "Sert" Mesajları

Piyasalarda faizlerin bu toplantıda da sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken, asıl tartışma konusu faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamayacağı yönünde.

Austan Goolsbee (Chicago FED Başkanı): Enerji fiyatlarındaki artışın %2’lik enflasyon hedefini tehlikeye atması durumunda, faiz indirimlerinin 2026 sonrasına bile ötelenebileceği uyarısında bulunarak piyasalarda "soğuk duş" etkisi yarattı.

Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı): Faiz indirimlerinin nihai hedef olduğunu kabul etmekle birlikte, mevcut jeopolitik riskler nedeniyle "bekle ve gör" stratejisinin en mantıklı yol olduğunu vurguladı.

Altın ve Döviz Piyasasında Son Durum

Faiz kararının açıklanmasına bir hafta kala piyasalardaki genel hava şu şekilde:

Yatırım AracıMevcut DurumFED Sonrası Olası Senaryo
Gram AltınJeopolitik risklerle destekleniyor."İndirimler öteleniyor" mesajı gelirse ons bazlı baskı görebilir.
Dolar Endeksi (DXY)Güçlü duruşunu koruyor.Sıkı para politikasının süreceği vurgulanırsa yükselişini sürdürebilir.
Kripto ParalarLikidite belirsizliğiyle yatay seyrediyor.Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı algısı risk iştahını frenleyebilir.
