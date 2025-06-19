ARA
DOLAR
39,54
0,04%
DOLAR
EURO
45,52
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
4283,29
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
9196,13
-1,54%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fed faiz kararını açıkladı: Hangi mesajlar var?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

18 Haziran 2025 | 21:17
Son Güncellenme: 18 Haziran 2025 | 21:37
Fed faiz kararını açıkladı: Hangi mesajlar var?

ABD Merkez Bankası (Fed), daha yüksek enflasyon ve daha düşük ekonomik büyüme beklentilerine rağmen faiz oranlarını sabit tuttu ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde iki indirime daha gidebileceğini belirtti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), uzun vadede maksimum istihdamı ve yüzde 2 oranında enflasyonu sağlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik azaldı ancak yüksek kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ocak ayında faiz indirimlerine ara vermişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

2 faiz indirimi olasılığı devam ediyor

Fed'in tahminleri, Bankanın bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemiş olsa da son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, işsizlik oranının düşük seyretmeye devam ettiğine ve iş gücü piyasası koşullarının sağlamlığını koruduğuna işaret edilerek, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 3,9 olarak korundu

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için mart ayında öngördüğü yüzde 3,9'da sabit tuttu.

Buna göre Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya, 2027 tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e çıkardı. Uzun dönem ortalama faiz beklentisini yüzde 3'te bıraktı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2025'te 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e ve 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarıldı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e, 2026 için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e ve 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yukarı yönlü revize edildi.

Büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya düşürülürken, 2027 için yüzde 1,8 olarak korundu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4'ten yüzde 4,5'e, gelecek yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e ve 2027 için yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltildi.

İlgili Haberler
Trump: Fed'de aptal biri var, muhtemelen faizi indirmeyecek
Trump: Fed'de aptal biri var, muhtemelen faizi indirmeyecek
0
  • ALTIN GRAM - TL 4283,29 0,06%
  • ALTIN ONS 3369,4 -0,57%
  • BIST 100 9196,13 -1,54%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,115 -0,01%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36939 -0,01168%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,1247%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5398 0,0441%
  • EURO/DOLAR 1,148 -0,0348%
  • EURO/TURK LIRASI 45,52 0,3336%
  • STERLIN/DOLAR 1,3421 -0,00186%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (18 Haziran)
Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Yarın 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk açıklaması
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (18 Haziran)
Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Yarın 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk açıklaması
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL