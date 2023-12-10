Fiat, 2 yeni modelini satışa sundu, lansmana özel fiyatlarını duyurdu

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Doblo'nun elektrik motoruna sahip yeni versiyonu olan E-Doblo, iki farklı gövde tipiyle bayilerdeki yerini alıyor. Açıklamada, "E-Doblo, 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde birleşik 280 kilometrenin üzerinde ve şehir içinde 400 kilometreye varan menzil sunarken yüzde 80 batarya doluluk oranına hızlı şarj ile yarım saatte ulaşabiliyor" deniliyor. Açıklamadaki bilgiler şöyle:

1 E-DOBLO E-Doblo, sadece elektrikliye özel "Maxi" seçeneğiyle 7 kişiye kadar oturma kapasitesine sağlıyor. Yük taşımacılığına yönelik Cargo Maxi gövde seçeneği ise 750 kilogramlık istiap haddi ve sunduğu 3,9 metreküp taşıma hacmi ile 2 Europalet'in yan yana yüklenebilmesine imkan veriyor.

2 E-SCUDO E-Scudo ise 75 kWh kapasiteli bataryadan beslenen, 100 kW güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru ile birleşik 330 kilometre ve şehir içinde 420 kilometreye varan menzil sunuyor.

3 E-SCUDO E-Scudo'nun bataryası hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa 45 dakikada ulaşabiliyor. Bir tona varan taşıma kapasitesi bulunan araç, 2,8 metre uzunluğunda ve 1,4 metre yüksekliğindeki kargo alanı sayesinde 6,1 metreküplük yükleme alanına ulaşıyor ve 3 Europalet'i aynı anda taşıyor.

4 FARKLILAŞAN İHTİYAÇLAR Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yeni yüzde 100 elektrikli modelleriyle hafif ticari araç müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve bu kapsamda sektöre öncülük ettikleri için mutluluk duyduğunu aktardı. Aytaç, "Fiat Professional olarak, orta ticari araç segmentindeki varlığımızı, geçtiğimiz yıl pazara yeniden sunduğumuz Scudo ve Türkiye'de ilk defa tüketiciler ile buluşturduğumuz Ulysse modelleri ile tazeledik. Bu yıl da haziran ayında yeni Doblo'yu tüketicilerle buluşturduk. Şimdi ise Doblo ve Scudo modellerimizin elektrikli motorla donatılan versiyonlarını pazara sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Doblo ve Scudo ile yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getiriyor ticari araç kullanıcılarına daha ekonomik ve çevreci alternatifler sunuyoruz" dedi.

5 2023 RAKAMLARI Fiat Professional'ın 2023 hafif ticari araç pazarındaki konumunu da değerlendiren Aytaç, "2023 yılı, ocak-kasım aylarında hafif ticari araç pazarından yüzde 25,5 pay aldık. Haziranda satışına başladığımız yeni Doblo'nun başarılı performansının yanı sıra Scudo ve Ulysse modellerimiz de tasarım ve fonksiyonelliğiyle Türk tüketicisi tarafından çok beğenildi. 2023 yılını elektrikli ürün gamımızı satışa sunarak kapatacağız, 2024 yılında da istikrarlı performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

6 E-DOBLO SATIŞ FİYATI E-Doblo Cargo Maxi, aralık ayında lansmana özel 1 milyon 354 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. E-Doblo'nun, 5 kişilik standart gövdesi 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlarken, 7 kişilik Maxi seçeneği ise 1 milyon 619 bin 900 TL ile satışa çıkıyor.