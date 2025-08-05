Fındık fiyatları 2025 ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

2025 yılı fındık hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, fındık üreticileri ve ilgili paydaşlar için en önemli gündem maddesi fındık taban fiyatları oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık alım fiyatları yeniden belirlenecek.

FINDIK FİYATLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TMO'nun fındık taban fiyatlarını, genellikle hasat sezonu öncesinde, yani Ağustos ayının ilk haftalarında açıklaması bekleniyor. Fiyatların belirlenmesinde, o yılın fındık rekoltesi, piyasa koşulları ve çiftçilerin üretim maliyetleri gibi faktörler etkili oluyor. ancak bazı kaynaklara göre orman yangınları nedeniyle açıklamanın Ağustos’un ikinci veya üçüncü haftasına kadar sarkabileceği ifade ediliyor.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı fındık alım fiyatları henüz belli olmadı.

Rekolte kayıpları ve piyasa beklentileri, 2025 yılı fındık fiyatlarının belirlenmesinde en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Fiyatların artacağı yönündeki beklentiler, özellikle Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük gibi sektör temsilcileri tarafından dile getiriliyor.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük'ün belirttiği gibi, bölgede yaşanan yüzde 15-20 oranındaki verim kaybının fındık fiyatlarına yansıması bekleniyor. Rekolte düşüşü, piyasada arzı azaltacağından, temel ekonomi kuralları gereği fiyatların yükselmesine neden olabilir. Bu durum, özellikle fındık alım sezonunun başında kısa vadede yüzde 20'ye varan fiyat artışlarını tetikleyebilir.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDA NE KADARDI?

Henüz Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025-2026 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını resmi olarak duyurmuş değil. 2024-25 sezonunda geçerli olan taban fiyatlar: Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg, Sivri çeşit için ise 125 TL/kg seviyesindeydi.