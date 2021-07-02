Van’da bir fırında çalışanların ekmek yapmak için hazırlanan hamuru top yapıp oyun oynadığı görüntüler tepki topladı. Geçen ramazan ayında Erciş Kocapınar Mahallesi’nde çekildiği tespit edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası 31 bin 687 lira ceza kesilen işyeri mühürlendi. Olayla ilgili savcılık da soruşturma başlattı.

Van’ın Erciş ilçesinde fırında çalışan bir kişinin ekmek hamuruna ayağıyla vurup tavana fırlattığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine belediye, söz konusu iş yerini mühürledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ise işletme sahibine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 41/C maddesi kapsamında işletme kayıt belgesi olmadan faaliyet göstermekten 6 bin 77 lira, yine aynı kanunun 41/A maddesi kapsamında genel ve özel hijyen esaslarına uyulmaması sebebi ile 15 bin 303 lira ve işletme çalışanı 3 şahsın hijyen eğitim belgesi olmadığından kişi başı 3 bin 469 lira, toplamda ise 31 bin 787 lira idari yaptırım cezası uygulandı.