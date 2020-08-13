Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, koronavirüs pandemisinde ortaya çıkacak fırsatlara hazır olduklarını belirterek, grubun hedeflerine uygun şirketlerin satın almasını planladıklarını açıkladı.

Sibel Atik’e konuşan Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi:

“Her kriz dönemi, fırsatlarıyla beraber gelir. Index Grup olarak ortaya çıkan fırsatları değerlendirecek bir yapıya sahibiz. 2020 yılında da özellikle Covid-19 pandemisinin ardından çıkacak yeni normallere ve ortaya çıkabilecek fırsatlara hep hazır olacağız . Grubumuzun ana kodlarında olan hedef ve amaçlarımıza uygun olan şirketlerin satın alınması ve grubumuzun bir parçası haline getirilmesi 2020-21 yıllarında da ana planlarımızın içerisinde.”