Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısını yayımladı.

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Fitch'in ilk kez küresel büyüme tahminini yükselttiğine dikkat çekilerek söz konusu yükselişin Çin'in Kovid-19 kısıtlamaları sonrası yeniden açılması, Avrupa doğal gaz krizinin rahatlaması ve ABD'de tüketici talebindeki dayanıklılığı yansıttığı belirtildi.

Aralık raporunda yüzde 1,4 olan küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2'ye çıktığı kaydedilen raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarındaki hızlı artışların gecikmeli etkisiyle 2024 için büyüme beklentilerinin yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e düştüğü ifade edildi.

Raporda, Çin'in yıl başındaki Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmasını, iş anketlerindeki hızlı iyileşmelerin izlediğine işaret edilerek, 2022'de kısıtlamalar nedeniyle düşen temas yoğun tüketici harcamalarının hızla toparlandığı ancak emlak sektörünün zayıf kalmaya devam ettiği ve ihracatın yavaşladığı vurgulandı.

ABD, Avro Bölgesi ve Çin'in büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

Çin'in 2023 büyüme tahmininin aralıktaki yüzde 4,1'den yüzde 5,2'ye, Avro Bölgesi'nin yüzde 0,2'den yüzde 0,8'e ve ABD'nin yüzde 0,2'den yüzde 1'e yükseltildiği bildirildi.

Fitch'in gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise ABD için yüzde 0,8 Avro Bölgesi için yüzde 1,4 ve Çin için yüzde 4,8 oldu.

Raporda, Avrupa gaz krizinin son aylarda hafiflediği anımsatılarak bu durumun Avro Bölgesi'nin büyüme beklentilerini iyileştirdiğini ve temel enflasyon baskılarını düşürdüğü kaydedildi.

ABD ekonomisinin, yıl başındaki güçlü istihdam ve tüketim artışıyla kısa vadede tahmin edilenden daha fazla ivme kazandığı vurgulanan raporda, hanehalkı gelir artışının devam ettiği ve pandemide oluşturulan tasarruf tamponlarının bir süreliğine harcamaları destekleyeceği aktarıldı.

Raporda, ABD ekonomisinde gecikmeli de olsa bir resesyonun öngörüldüğü belirtilerek söz konusu resesyonun üçüncü çeyreğin sonlarında başlamasının beklendiği ifade edildi.

"Fed ve ECB, enflasyonun kalıcı hale gelmesinden endişe duyuyor"

Raporda, Fed ve ECB'nin enflasyonun kalıcı hale gelmesinden daha fazla endişe duymaya başladığı anlatılarak ücret baskılarının kaynağı olan iş gücü piyasasındaki dengesizliklerin sürdüğü anımsatıldı.

Fed faiz oranının yüzde 5,5 ve ECB'nin refinansman faizinin yüzde 4 ile haziran ayında zirve yapacağının tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, parasal sıkılaştırmanın ABD talebini yavaşlatmasının beklenenden daha uzun sürdüğü vurgulanarak faiz artışlarının nihayetinde faaliyetlerde bir baskı oluşturacağına inanıldığı kaydedildi.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin Türkiye'nin kısa vadeli ekonomik koşullarında etkili olmasının muhtemel olduğuna işaret edilen raporda, yeniden yapılanma programlarıyla birlikte üçüncü çeyrekte büyümenin hızlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin 2023 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüme kaydedeceğini öngörmüştü. AA