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Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de ikinci tura kalan seçimler nedeniyle siyasi belirsizliği ay sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

16 Mayıs 2023 | 13:33
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Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi

Türkiye'de uygulanan büyümeyi destekleyici alışılmadık politikalar nedeniyle ödemeler dengesi alanındaki baskıların arttığını belirten kuruluş, Türkiye'de oluşan siyasi ve ekonomik belirsizliğin en azından ay sonuna kadar süreceğine dikkat çekti.

Fitch'in yayımladığı notta seçimlerin ardından uygulanacak ekonomi politikalarının izleneceği ifade edildi.

Notta, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ertelenmiş döviz talebi, lira üzerinde baskı, geniş bir bütçe açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirtildi.

Notta, kredi notu açısından para ve maliye politikası bileşiminin daha itibarlı ve tutarlı olup olmadığına bakılacağı belirtilerek, "Güveni ne kadar sağladığı, makro ve finansal istikrara yönelik riskleri ne kadar azalttığı ve dış finansmana erişimi kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı izlenecek" denildi.

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