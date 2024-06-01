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S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın "AA" olan kredi notunu, bütçe pozisyonunun kötüleşmesi nedeniyle "AA-"ye indirdi.

01 Haziran 2024 | 09:37
S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "AA"dan "AA-"ye düşürüldüğü, ülkenin uzun vadeli kredi görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

"Durağan" görünümün nedenlerine değinilen açıklamada, reel ekonomik büyümenin hız kazanacağı ve hükümetin bütçe konsolidasyonunu destekleyeceği, ancak bunun ülkenin zaten yüksek olan genel kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranını düşürmeye yetmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın kredi notunun düşürülmesinin de Fransa'nın genel kamu borcunun GSYH'ye oranının, 2023-2027 yılları arasında beklenenden daha büyük bütçe açıkları sonucunda artacağı öngörüsüne dayandığı aktarıldı.

Geçen yıl yüzde 109 seviyesinde olan Fransa'nın genel kamu borcunun GSYH'ye oranının 2027'de yüzde 112,1'ye çıkmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın bu alanda Yunanistan ve İtalya'dan sonra Avro Bölgesi'nde en yüksek orana sahip üçüncü ülke olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın 2023 bütçe açığının daha önce tahmin edilenden önemli ölçüde yüksek gerçekleştiği ve GSYH'nin yüzde 5,5'ine ulaştığına değinilerek, "Ekonomik büyümedeki toparlanma ve son dönemde hayata geçirilen ekonomik ve bütçesel reformların Fransa'nın bütçe açığını azaltmasına olanak sağlayacağını beklesek de, 2027 yılında bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3'ünün üzerinde kalacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransa ekonomisinin 2024'te yüzde 0,8 oranında büyüyeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ülke ekonomisinin 2024'ün ikinci yarısından itibaren toparlanmasının ve 2025-2027 arasında yıllık ortalama yüzde 1,4 oranında büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

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2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
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