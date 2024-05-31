Emlak Konut'un yeni kampanyası hangi illerde, hangi projeleri kapsıyor?

Emlak Konut'un yeni, indirimli konut kampanyası 4 ilde 16 projeyi kapsıyor. Kampanya kapsamında Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak 4 ayrı ödeme koşulu sunuluyor. 4 model şöyle:
#Birinci modelde peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanıyor.
#İkinci modelde yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulunda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor.
#Üçüncü modelde yarısı peşin, kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.
#Dördüncü modelde ise yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri bulunuyor.
Konutların bulunduğu iller ve kampanya kapsamındaki 16 proje ise şöyle:
1 Antalya/Aksu PARK YAŞAM ANTALYA
1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dubleks ve 5+1 dubleks
2 Balıkesir/Altıeylül BALIKESİR EMLAK KONUTLARI
Konut Seçenekleri: 1+1 - 2+1 - 3+1 - 4+1
Bağımsız Bölüm Sayısı: 415 Konut, 29 Ticari Ünite
3 Denizli/Merkez EVORA DENİZLİ
Konut Seçenekleri: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 Daire
Bağımsız Bölüm Sayısı: 232 Konut
4 İstanbul/Kartal BATIYAKASI
Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1
5 İstanbul/Çekmeköy ÇINARKÖY EVLERİ
Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1
Bağımsız Bölüm Sayısı: 2106 Konut, 56 Ticari Ünite
6 İstanbul/Beykoz DÜŞLER VADİSİ
Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1 Villa
Bağımsız Bölüm Sayısı: 1332 Konut, 68 Ticari Ünite
7 İstanbul/Başakşehir EBRULİ KAYAŞEHİR
Konut Seçenekleri: 2+1 | 3+1 | 4+1
Bağımsız Bölüm Sayısı: 289 Konut, 7 Dükkan
8 İstanbul/Başakşehir VADİ EVLERİ-1
Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Dubleks, 4+1,4+1 Dubleks Daire, 3+1, 4+1 Villa
Bağımsız Bölüm Sayısı: 496 Konut , 51 Villa, 8 Ticari Ünite
9 İstanbul/Başakşehir VADİ EVLERİ-2
Konut Seçenekleri: 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1
Bağımsız Bölüm Sayısı: 387 Konut, 4 Ticai Ünite
10 İstanbul/Avcılar TUAL GÖLYAKA
Konut Seçenekleri: 2+1, 3+1 , 4+1, 5+1 dubleks
11 İstanbul/Başakşehir MEYDAN BAŞAKŞEHİR
Konut Seçenekleri: 2+1, 3+1, 4+1,4+1 dubleks / 5+1 / 5+1 dubleks / 6+1 dubleks
Bağımsız Bölüm Sayısı: 375 Konut
12 İstanbul/Avcılar MAJÖR GÖLYAKA
Konut Seçenekleri: 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1
Bağımsız Bölüm Sayısı: 423 Konut, 56 Dükkan
13 İstanbul/Avcılar GÖLKAYA İSTANBUL
Konut Seçenekleri: 1+1 - 2+1 - 3+1 - 4+1 - 5+1
Bağımsız Bölüm Sayısı: 717 Konut ve 38 Ticari Ünite
14 İstanbul/Kadıköy YENİ FİKİRTEPE
Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1
Bağımsız Bölüm Sayısı: 12.059 Bağımsız Bölüm
15 İzmir/Alsancak ALLSANCAK
Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 2+1 Dubleks, 3+1, 3+1 Dubleks, 4+1, 5+1
Bağımsız Bölüm Sayısı: 1069 Konut, 37 Ticari Ünite
16 İzmir EVORA İZMİR
Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Daire
Bağımsız Bölüm Sayısı: 1049 Konut, 37 Ticari Ünite