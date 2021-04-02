İlk ürünü Apple-1 ile 45 yıl önce teknoloji dünyasına adım atan Apple, bugün teknoloji devi olarak 263,4 milyar dolar marka değeriyle “dünyanın en değerli markası” konumunda bulunuyor. En yüksek geliri akıllı telefonu iPhone aracılığıyla elde eden Apple, otonom sürüş teknolojisine sahip otomobil gibi farklı alanlarda üretimlerle teknolojideki etkinliğini artırmayı planlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Nisan 1976’da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından ABD’de kurulan Apple, kurucusu Jobs’un garajında üretilen ilk bilgisayarı Apple-1 ile serüvenine başladı.

İlk kişisel bilgisayarlar arasında yer alan Apple-1’in ardından şirket, Apple-2 isimli bilgisayarıyla birlikte sunduğu teknolojiyle bilgisayar endüstrisinde köklü değişikliklere öncülük etti.

1978 yılında 7,8 milyon dolarlık satış gerçekleştiren şirket, kısa sürede satışlarını artırarak 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bilgisayar üretimiyle teknoloji dünyasına giren şirket zaman içerisinde farklı ürünler de geliştirdi.

Günümüzde, akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda üretim yapan Apple, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in “Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021” araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle “dünyanın en değerli markası” konumunda bulunuyor. Geçen yıl 141 milyar dolarla üçüncü sırada bulunan şirket, bu yıl değerini 122 milyar dolardan fazla artırarak en değerli markalar listesinde zirvede yerini aldı.

Listede Apple’ı; sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google ve 140,4 milyar dolarla Microsoft izledi.

En yüksek gelir kalemlerinde iPhone ilk sırada

Apple’ın kullanıcılara sunduğu ürünler arasında; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (Mac ve MacBook modelleri), tablet (iPad), telefon (iPhone), akıllı saat (Apple Watch), kulaklık (AirPods) ve akıllı televizyon platformu (Apple TV) gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Şirket ürünlerini kendi yazılım ekosistemiyle kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede kullanıcılarına diğer platformlara kıyasla daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

Üretim yaptığı her ürün gamında yüksek seviyede satış rakamlarına ulaşan şirket, en yüksek geliri akıllı telefonu aracılığıyla elde ediyor. Apple, geçen yılın son çeyreğinde en yüksek geliri sırasıyla; iPhone (yüzde 40,9), servisler (yüzde 22,5), Mac (yüzde 14), giyilebilir ürünler ve aksesuarlar (yüzde 12,2) ve iPad (yüzde 10,5) ile sağladı.

Serüvenine bilgisayar üretimiyle başlayan şirketin gelir kalemlerinde, akıllı telefonunun ve servislerinin üst sıralarda yer alması, Apple’ın teknolojinin her alanında etkin bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

App Store’da kullanıcılar 21,4 milyar dolar harcadı

Uluslararası veri şirketi IDC’nin verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde 90,1 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Apple, dünyanın en fazla satışa sahip akıllı telefon üreticisi sıralamasında Samsung’u geçti. Apple, son çeyrekte satışlarını yüzde 22 artırırken, pazar payı da yüzde 23,4 oldu. Apple, söz konusu dönemde iPhone 12’yi pazara sürmüştü.

Şirketin servisleri de gelir kalemleri arasında önemli yer tutuyor. Apple’ın uygulama mağazası App Store’da, geçen yılın verilerine göre, 1,82 milyon kullanılabilir uygulama yer alıyor. Rakibi olan Google Play’de ise 2,7 milyon uygulama bulunuyor. Google Play uygulama sayısında önde olsa da 2020’nin son çeyreğinde Google Play’de 10,4 milyar dolar harcama gerçekleştirilirken, App Store’da mobil uygulamalara yapılan harcamalar 21,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Apple’ın ayrıca, işletim sistemi tarafında bilgisayarlarına yönelik macOS, mobil ürünlerine (akıllı telefon ve tablet) yönelik iOS işletim sistemi bulunuyor. İrlanda merkezli analiz şirketi Statcounter’ın verilerine göre, Şubat 2021 itibarıyla masaüstü ve mobil tüm işletim sistemleri dahil edildiğinde, iOS’un yüzde 16,51, macOS’un yüzde 7,13 pazar payı bulunuyor.

Uluslararası çeşitli kaynaklara göre Apple, otonom sürüş teknolojisine sahip otomobil gibi farklı alanlarda üretimlerle teknolojideki etkinliğini artırmayı planlıyor.