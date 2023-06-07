Gastronomi dünyasının Nobel’i sayılan ve bu yıl 8’incisi düzenlenen Basque Culinary World Prize’a Türk şef Ebru Baybara Demir layık görüldü. Demir bu ödülü Türkiye’ye taşıyan ilk Türk kadın şef oldu.

Jüriye göre ; Mardin'de gastronomi alanında hayata geçirdiği dikkat çekici projelerle sosyal kalkınma ve biyoçeşitliliği desteklerken kültürel entegrasyona da katkı sağladı.

Şef Baybara Demir, Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlayan destek çalışmasının yanı sıra yirmi yılı aşkın süredir, mülteci entegrasyonu, iklim değişikliğinin toprak üzerindeki etkisi ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bugüne kadar birçok konuya gastronomi odaklı çözüm üretmek için çalıştı.

ÖDÜL HAKKINDA

Bu yıl 8’incisi düzenlenen BCWP, gastronominin dönüştürücü gücünün etkisini, mutfak dışında da kullanan şeflerin ilham verici hikayelerini dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

İspanyol Bask Hükümeti ve Bask Culinary Center tarafından sunulan 100 bin euro ödül, kazanan şefin belirleyeceği projeye yatırım desteği sağlamak için kullanılacak.