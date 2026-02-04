Gazi’nin hayatı tek bir eserde: Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Albümde, az bilinen Afganistan'ın bağımsızlığıyla ilgili fotoğraflardan birisine yer verdiklerini belirten Kılınç, "Bu fotoğraf, 10 Haziran 1921 tarihinde Ankara'daki Afgan Sefarethanesinde çekilmiş. Bayrak çekme töreninde sefarethaneye bayrağı bizzat Mustafa Kemal Paşa çekmiş. Bu fotoğraf, nadir bilinen bir fotoğraftır. Bizim özel arşivimizde olan bu fotoğraf, bu albüm vesilesiyle tüm kamuoyuna ulaşmış oldu." bilgisini paylaştı.

Kılınç, Atatürk'ün kitap ve gazete okurken görüldüğü ve neyi okuduğunun anlaşılmadığı fotoğraflarına da özel yöntemle bozulmadan büyütülerek albümün içerisinde yer verdiklerini vurguladı.

Bu yöntemi, Anadolu Ajansı'nın künyesinde de yer alan 27 Kasım 1930 tarihli fotoğrafta yaptıklarını kaydeden Kılınç, "Mustafa Kemal Atatürk, Ege Vapuru ile Trabzon'a seyahat halindeyken çekilmiş olan bir fotoğrafı var, bilinen bir fotoğraf. 27 Kasım 1930 tarihli bir fotoğraf. İlk etapta hangi gazeteyi okuduğu anlaşılmıyor. Paşamız 24 Kasım tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ni okuyor. İşte albümü farklı kılan husus. Paşa'mızın okumuş olduğu gazete ve okuduğu sayfanın tamamına albümde yer verdik." ifadesini kullandı.