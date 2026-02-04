Yatırımcıya bakır uyarısı: Değerinin 6 katına satıyorlar!

Küresel piyasalarda altın ve gümüşün rekor tazelemesi, yatırımcıyı alternatif arayışına itti. Ancak bu durum, "nitelikli olmayan metaller" sınıfındaki bakır üzerinden yeni bir fırsatçılık kapısı araladı. Uzmanlar, bilinçsiz yatırımcıların külçe bakır alırken büyük zararlara uğradığı konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Hurdasının kilogramı 550-600 liraya satılan bakır, merdiven altı işletmeler tarafından külçe haline getirilerek kilogramı 3 bin 500 liradan satılıyor. Faturalı olarak satın alınan kiloluk külçe bakırlarda yüzde 20 KDV bulunuyor. İşlenmemiş külçe altında KDV bulunmuyor. Başka bir deyişle kiloluk bakır külçe alanlar aldıkları anda geri satmak istediklerinde yüzde 20 zarar etmiş oluyor.

"ALIM-SATIM ARASINDAKİ FARKI KAPATMAK MÜMKÜN DEĞİL"



NTV'den Burak Taşçı'ya konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk "Bakırın kilogram fiyatında alım ve satımda çok büyük bir fark var. Kilosu 500-600 lira hurdası olan bakırın külçe halinde 3 bin 500 liraya satılması arasında büyük marj var." dedi.

"ADİL FİYATI 1000-1100 LİRA"

Yıldırımtürk "Büyük firmalar genelde Ekim ayında Londra'da LME'de yıllık kapasitelerin pazarlıklarını yapıp öyle bakır alıyor. Bu fiyatlara borsa komisyonları ekleniyor. COMEX'te 1 ton bakırda bin 500 dolar fark vardı. Londra'da bu fark daha düşüktü. Talepten dolayı bu oranlar ortaya çıkıyor. Maliyeti kilo olarak işlendiğinde en fazla 1500 lira olsun. 1000-1100 lira adil değerdir. Çarşıda en son duyduğum 2 bin 500 lira." ifadesini kullandı.

Külçe bakıra 3 bin 500 lira verenlere ilişkin olarak Yıldırımtürk "Münferit bilinçsiz alıcılar var. Bir sene de bekleseniz farkı kapatmak pek mümkün değil. Bakır ülkemizdeki kablo üreticisi gibi şirketlerde bulunuyor. Merdivenaltı bir şeyler yaparak külçe haline getirenler var. Sığ bir piyasası var. Külçe bakırın Kapalıçarşı'da 1500-1700 liraya dün satıldığını duydum." dedi. Bakırda yüzde 20 oranında KDV olduğuna değinen Yıldırımtürk "Başlangıçta faturalı külçe bakır aldıklarında anında yüzde 20 zarar ediyorlar. İşlenmemiş külçe altında KDV yok." açıklamasını yaptı.

"RAFİNERİLER 100-200 GRAM GÜMÜŞ ÜRETMİYOR, DELİ PAZARI OLUŞTU"

Aynı durumun gümüş için de geçerli olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, "Gümüşte iç ve dış piyasada kilogramda 100-150 dolar fark var. Alım satım farkı gümüşte yüzde 10 seviyesinde. Rafineriler 100-200 gram gümüş külçeyi artık üretmiyor. Kiloluk gümüş külçe basmayı tercih ediyorlar. 150 bin liraya alınan kilogram gümüş, 135-140 bin liraya yeniden kuyumcuya satılıyor. Bunu deli pazarı olarak yorumluyorum. Platin ve paladyum soranlar oluyor, bunların ülkemizde piyasası yok ve ürün de bulunmuyor." sözlerini söyledi.

"FIRSATÇILAR TÜREDİ, KİMSE BULAŞMASIN"



Altın üreticisi Murat Köle ise, "Hurdası 500-600 lira arasında değişen bir kilo bakırın külçesini 3 bin 500 liraya satıyorlar. Buna resmen fırsatçılık diyorum. Kuyumcular için kiloluk külçe bakırın bir değeri yok ve satın almazlar. Oksitlendiğinde kayıplar oluşuyor, siyahlaşır ve muhafazası çok zordur. Finansal okuryazarlığı olmayanları hedef alanlar fırsatçılık yaparak büyük zararlara neden oluyor. Külçe bakırın 3 bin 500 lira gibi fiyatlardan satın alınmasını tavsiye etmiyorum." dedi.