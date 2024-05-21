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Geçmişi 250 milyon öncesine dayanıyor: Bolu'daki tesiste ilk kez üretimi yapıldı

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, nesli tehlike altındaki mersin balığının yetiştirilmesi çalışmaları kapsamında ilk denemede 55 bin yavru üretimi gerçekleştirildi.

21 Mayıs 2024 | 03:03
Geçmişi 250 milyon öncesine dayanıyor: Bolu'daki tesiste ilk kez üretimi yapıldı

Yaklaşık 20 hektar büyüklüğünde, 400 metrekare kapalı alan, 300 metrekare üstü kapalı kontrollü 6 beton havuz, 16 bin metrekare alana kurulu 15 toprak üretim havuzu ve 25 bin 885 metrekare deşarj göleti bulunan istasyonda üretim hedefleri tutturuldu. İşte yapılan açıklamalar ve tesisten yansıyan fotoğraflar

1 55 BİN YAVRU

55 BİN YAVRU Geçen yıl 5 milyon 240 bin yavru sazan üretilen, 109 sivriburun (Acipencer stellatus) ve 69 karaca (Acipencer queldenstaedtii) türünde mersin balığına ev sahipliği yapan tesiste, koruma altındaki tatlı su balığı mersinin 55 bin yavrusu yumurtadan çıktı.

2 2023'TE 5 MİLYONDAN FAZLA PULLU SAZAN ÜRETİLDİ

2023'TE 5 MİLYONDAN FAZLA PULLU SAZAN ÜRETİLDİ Tesiste görevli su ürünleri yüksek mühendisi Çağatay Oktay, AA muhabirine, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2023'te 5 milyondan fazla pullu sazan üretildiğini ve ilk defa 100 bin yavrunun satışının yapıldığını söyledi.

3 NERELERE BIRAKILIYOR?

NERELERE BIRAKILIYOR? Oktay, tesiste üretilen balıkların, müdürlüğün belirlediği program dahilinde Ankara, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Kırıkkale, Düzce, Bartın, Karabük, Bolu'da baraj, göl, gölet ve akarsulara salındığını anlattı.

4 EKONOMİK DEĞER TAŞIYOR

EKONOMİK DEĞER TAŞIYOR Oktay, 13 yaşındaki mersin balıklarının yavruyken Amasya-Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan getirildiğini aktararak, "Havyarı (yumurtası) en değerli türdür. Havyarının dışında eti de çok kıymetli olup, derisi çanta ve deri sanayisinde kullanılmakta." dedi.

5 GEÇMİŞİ 250 MİLYON ÖNCESİNE DAYANIYOR

GEÇMİŞİ 250 MİLYON ÖNCESİNE DAYANIYOR Dünyada formunu koruyarak gelmiş en yaşlı tatlı su balığı türü olan mersinin geçmişinin 250 milyon yıl öncesine dayandığını ifade eden Oktay, havyarının kilogramı 2 bin 500 ila 3 bin dolar arasında satılan balığın doğal yaşam alanlarının Karadeniz, Hazar ve Azak denizleri olduğunu kaydetti.

6 6 DİŞİ, 13 ERKEK

6 DİŞİ, 13 ERKEK Oktay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün talimatıyla ilk defa karaca mersin balığının deneme üretiminin yapıldığını bildirerek, "19 Nisan'da anaç balıklardan yumurta ve sperm olgunluğuna ulaşmış 6 dişi ve 13 erkek karaca mersin balığı, hipofiz hormonu uygulanarak tam kontrollü üretim metoduyla sağılıp yaklaşık 5 kilogram yumurta elde edildi. Kuluçkahanede tutulan döllenmiş yumurtalardan 5 ila 7 gün içerisinde larva çıkışı başladı. Yaklaşık 55 bin larva elde edildi." diye konuştu.

7 BÜYÜDÜKTEN SONRA NEHİRLERE SALINACAKLAR

BÜYÜDÜKTEN SONRA NEHİRLERE SALINACAKLAR Besin kesesini tüketen yavru balıkların tesiste üretilen canlı yemle beslenmeye başlandığını aktaran Oktay, şu bilgileri verdi: "1 hafta kadar canlı yemle beslendikten sonra yavaş yavaş toz yeme alıştırılacaklar. Yaklaşık 35 gün kadar kuluçkahanede bakım ve beslemesi yapılan karaca mersin balığı yavruları daha sonra tesisimizdeki beton havuzlara nakledilecek. Tesisimizde 1-1,5 yaşına kadar büyütülecek yavruların, daha sonra markalanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği program dahilinde Karadeniz ve Karadeniz ile bağlantısı bulunan nehirlere salınması planlanıyor."

8 SİVRİBURUN MERSİN BALIĞININ DENEME ÜRETİMİ DE OLACAK

SİVRİBURUN MERSİN BALIĞININ DENEME ÜRETİMİ DE OLACAK Oktay ayrıca, tesiste mayıs sonuna kadar sazan balığı sağımının yapılacağını, daha sonra da mevsim koşullarına bağlı olarak sivriburun mersin balığının deneme üretimine geçilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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