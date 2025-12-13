Geleneksel kozmetik yükselişte: Anadolu mirası reçeteler ihracata güç verecek

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, geleneksel tariflerle üretilen kozmetik ürünlere küresel ölçekte ilginin arttığını belirterek, Anadolu’nun kültürel birikiminin bu alanda ihracat açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu ifade etti.
Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, pandemi öncesinde 3 bin 600 civarında olan Türk kozmetik sektöründeki firma sayısının 13 bin seviyesine ulaştığını ifade etti.
Kahrıman, Firmaların beşte birinin tesisi bulunduğunu, diğerlerinin ise fason üretim ya da ithalat yaptığını ifade etti.
Türk kozmetik sektörü her yıl yüzde 10 civarında büyümeyle ilerlediğini belirten Kahrıman, büyüme tüm gruplarda oluştuğunu da ekledi.
İhracatın en çok Irak ve Rusya'ya yapıldığını kaydeden Levent Kahrıman, "Renkli kozmetik, parfüm ve ıslak mendilde ciddi büyüme var. İhracatımız en çok Irak ve Rusya'ya yapılıyor. Amerika'ya da yoğun bir ihracatımız var. Bu yıl ihracatımızı 1,7 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz." dedi.
Kahrıman ayrıca, Türk kozmetik sektörünün çeşitliliğinin, uzman çalışan sayısının ve uluslararası standartlara sahip tesislerinin artırdığına da işaret etti.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'da, güzelliğe ve sağlığa dair zengin kültürel mirasın bulunduğunu da vurguladı.
Anadolu'da birçok kozmetik ve bakım tarifleri bulunduğunu dile getiren Kahrıman, "Toplulukların güzellikle ilişkisini etnokozmetik olarak tanımlıyoruz. Toplulukların güzel olmak için yaptıkları bitki değerlendirmeleri, güzellik ritüelleri olan etnokozmetiğe dair birçok veriye sahibiz. Türkiye'nin kozmetik stratejisini kurgularken bu verilerden yararlanıyoruz ve yararlanmaya devam edeceğiz. Çünkü bu veri benzersiz ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor." dedi.
Söz konusu verilerin sadece güzellik, bakım olarak değil bir kültürel miras olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapan Kahrıman, "Bu yanıyla Türkiye'de Göbeklitepe'den Efes'e ve Afrodisias'a kadar birçok miras var. Dünyada geleneksel tariflerle hazırlanan kozmetik ürünlere ilgi artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Anadolu kültüründeki güzellik tarifleri sektörümüz açısından bir avantaj." dedi.
İhracatın her yıl artmasının, bu avantajın kullanılmaya başlandığını gösterdiğini belirten Kahrıman, "Çünkü az bulunan ve geleneksel içerikli parfüm ve bakım gibi kozmetik ürünler ilgi çekiyor. Kullanıcıya özel hissettiriyor." şeklinde konuştu.
Kahrıman, Anadolu'da defne, kekik, adaçayı, sarısabır, at kestanesi, kılıç otu, kalendula gibi birçok bitkinin güzellikte ve bakımda kullanıldığını anımsattı.
Kahrıman ayrıca, Anadolu'daki güzellik ve bakım tariflerinin çoğunlukla aromatik bitkilerin zeytinyağı içerisinde bekletilerek üretildiğini de kaydetti.
Kahrıman, "Bugün endüstriyel geçişin getirdiği bazı dezavantajlardan dolayı tekrardan geleneksel yöntemlere doğru eğilim var. Şu an Türk kozmetik sektöründe sabunda çok fazla çalışma ve yatırım yapan firma var. Geleneksel metotları kullanarak Osmanlı hamamı, spa, kil ürünleriyle şu an çok fazla çalışan firmamız var." dedi.
Firmaların hazırladığı geçmiş formüllerin çok ilgi gördüğünün altını çizen Levent Kahrıman, "Kil bakımı markalarımız var. Firmaların hazırladığı geçmiş formüllerin çok ilgi gördüğünü görüyoruz. Bu ürünler normal kozmetiklere göre daha değerli satılabiliyor. Örneğin Osmanlı'da, Roma'da, sarayda bir kraliçenin kremini veya kokusunu hayata geçiriyor olmak çok özel hissettiriyor. Türk kozmetik sektörünün Anadolu'nun tarif ve reçeteleriyle ihracatını artıracağına ve ileri gideceğine inanıyorum." dedi.
Kahrıman, KÜAD olarak düzenledikleri Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde Anadolu'ya ait güzellik ve bakım tariflerini bilimsel olarak değerlendirerek dünyaya aktardıklarını sözlerine ekledi.