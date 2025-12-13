Karadeniz'in incisi kuruyor: Biyolojik çeşitlilik tehdit altında

Aylar, özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının azalmasının su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirterek "Samsun genelinde yüksek kesimlerde hem kar hem de yağmur yağışlarında bir azalma söz konusu. Barajlarımızın doluluk oranı düştü. Kızılırmak Deltası’ndaki göller ve yer altı suları yeterince beslenemiyor. Bu durum bölgedeki birçok canlı türü açısından risk oluşturuyor" diye konuştu.