"Tiftik katma değerli bir ürün olarak ekonomiye kazandırılmalı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tiftiğin katma değerli bir ürün olarak değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, bu üretim alanının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte özel desteklerle güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
1 "Tiftik keçisi üretiminin yüzde 78'i Ankara'da gerçekleşiyor"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tiftik keçisinin Ankara'ya özgü bir tür olduğunu, Türkiye'deki tiftik keçisi üretiminin yüzde 78'inin başkentte gerçekleştirildiğini bildirdi.
2 Türün korunması için çalışmalar devam ediyor
Bakan Yumaklı, bu özel türün korunması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini de ifade etti.
3 Tiftik sözleşmeli üretim kapsamına alındı
İbrahim Yumaklı ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenlemeyle tiftiği, sözleşmeli üretim kapsamına aldıklarını da hatırlattı.
4 Verimliliğin artırılması yönelik çalışmalara destek veriliyor
Tiftik keçisinin hem üretiminin hem de kalite ve verimlilik özelliklerinin artırılmasına dönük çalışmalara verdikleri desteklerle yardımcı olduklarını belirtti.
5 "Türkiye'de çok önemli bir etkiye sahip olacak"
Bakan Yumaklı, "Özellikle üreticilerimizin Ankara'da yapmış oldukları bu üretim, Türkiye'de bu manada çok önemli bir etkiye sahip olacak." dedi.
6 Destekler 2 kat artırıldı
Geçen yıla göre bu alanda verdikleri desteği 2 katına kadar artırdıklarını da kaydetti.
7 "Dünyada tiftikten yapılmış tekstil ürünleri tercih ediliyor"
Bakan Yumaklı, dünyada özellikle tiftikten yapılmış tekstil ürünlerinin tercih edildiğine dikkati çekti.
8 "Ciddi bir potansiyel alan olarak görüyoruz"
Tiftiğin daha da geliştirilecek ciddi bir potansiyel alan olarak gördüklerini de kaydetti.
9 "Sanayisinin de geliştirilmesi gerekiyor"
Yumaklı ayrıca, "Aynı zamanda bunun sanayisinin de geliştirilmesi gerekiyor ki ekonomiye katma değerli bir ürün olarak gelmiş olsun. Bu konuda da çalışmalarımız var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bu üretim türünün de özel olarak desteklenmesi yolunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda söz sahibi olma hedefimiz var, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.
10 "Sözleşmeli üretim tarımsal üretimin olmazsa olmazı"
Sözleşmeli üretimin, tarımsal üretimin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Yumaklı, söz konusu üretimi sadece tek bir üründe değil, bütün başlıklarda geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.
11 Üretim planları devreye alındı
Yumaklı, geçen yıl hayvansal ve bitkisel üretim ile su ürünleri için üretim planlamasını devreye aldıklarını hatırlatarak, buradaki temel meselenin, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi olduğunu anlattı.
12 Yaşanan sorunlara dikkat çekti
Sözleşmeli üretimin bazı sorunları olduğunu aktaran Yumaklı, yapılan sözleşmelerin hem üretici hem de alıcı açısından çok uygulanabilir olmadığıyla ilgili şikayetlerin bulunduğunu ifade etti.
13 "Şikayetler tek tek analiz edildi"
Yumaklı, söz konusu şikayetleri tek tek analiz ettiklerine dikkati çekerek, "Tip sözleşmeler oluşturduk. Bu sözleşmelerin bir nüshasının Bakanlığa gelmesini sağladık ki bunları elektronik hale getirip, özellikle kağıt ve bürokratik işlemlerden kurtaralım istedik. Bakanlık olarak bu sözleşmelerin de takibini yapmaya başladık." şeklinde konuştu.
14 "Anlaşmazlıkların giderilmesi için tahkim müessesesini getirdik"
Alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik tahkim müessesesini getirdiklerini söyleyen Yumaklı, "Anlaşmazlıkların da çok hızlı şekilde, 1-2 hafta gibi bir süre içerisinde çözülmesini sağladık. Burada üreticinin, ürünün satış garantisi ve piyasanın gidişatına göre değil, yapmış olduğu sözleşmenin sonuçlarına göre gelir elde etmesi önemli." dedi.